İtalyan uydu fırlatma şirketi Avio halka açıldı. Avrupa’nın SpaceX’i olarak bilinen şirket operasyonlarını büyütmek için gerekli olan finansmanı halka arzla elde etmeyi amaçladığını açıklamıştı.Arz öncesinde Cinven’in başını çektiği risk sermayesi fonu şirketten çıkarken İtalyan havacılık ve savunma firması Leonardo’nun payı iki katına çıktı.

Milano borsasına kote olan şirketin hisseleri hızla yükselerek günü günü yüzde 6,6’lık artışla tamamladı

Avio Tepe Yöneticisi Giulio Ranzo sektörün önünün açık olduğunu vurguladı:

“Dünya’daki yaşamımız giderek uzaydan gelen hizmetlere giderek daha çok bağlanıyor. Cep telefonu, GPS kullanan, sabah uydu fotoğraflarından hava durumuna bakan herkes bu hizmetleri kullanıyor. Bu yakın gelecekte göreceklerimizin sadece küçük bir kısmı. iki ya da 3 yıl içerisinde uzaydan internete bağlanmaya başlayacağız. Wifi ya diğer alıştığımız teknolojilere ihtiyacımız kalmayacak.

Dünyanın her yerinde sinyal alabileceğiz, çölün ya da okyanusun ortasında internet bağlantımız olacak. Ayrıca uzaydan daha yüksek kalitede daha hızlı görüntüler alacağız. Gezegenimizin değişiminin daha objektif bir şekilde takip edebileceğiz.”

Avio Arianespace’in alçak yörünge ve kutuplara gönderiği uydular için kullandığı Vega roketi’nin ana üreticisi kullanımında. Vega roketleri ilk olarak 2012’de fırlatıldı ve şu ana kadar 9 atışın tamamı başarıyla gerçekleştirildi.