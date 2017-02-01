Avokado ile gelen sağlık

Kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan avokado içeriğindeki zengin vitaminler sayesinde, mutfaklardan eksik edilmemesi gereken bir sağlık deposu. Hemen her yerde bulabileceğiniz avokado ile sizlere ilham kaynağı olabilecek birkaç tarif hazırladık.

BULGURLU AVOKADO SALATASI

MALZEMELER (6 kişilik)

2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 100 g lor peyniri, 1 kırmızı turp, yarım demet maydanoz, 1 limon, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, sıcak su.

HAZIRLANIŞI

İnce bulguru kaseye alın. Sadece ıslatacak kadar sıcak suyu üzerine gezdirip bir kapakla kasenin üzerini kapatın. Turpu ince halka şeklinde dilimleyin. Maydanozları iri kıyın. Lor peynirini çatalla ezin. Avokadonun kabuklarını soyup üçgen parçalar şeklinde doğrayın. Nohut, lor peyniri, kırmızı turp, maydanoz ve avokadoyu ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi bir kasede çırpıp salatanın üzerine gezdirip harmanlayın. Servis yapın.

AVOKADOLU SEBZE SOTE

MALZEMELER (4 kişilik)

2 avokado, 2 havuç, yarım demet pazı, 1 tatlı kaşığı susam, 2 yemek kaşığı soya sosu, zeytinyağı, tuz, karabiber.

HAZIRLANIŞI

Avokadoların kabuğunu soyup uzunlamasına ince dilimler şeklinde doğrayın. Pazıları yıkayıp sadece yaprak kısımlarını kullanmak için ayırın. Havucu zeytinyağında 15 dakika soteleyin. Avokado ve pazıyı ekleyip sotelemeye devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Soya sosunu ekleyip yemeği ocaktan alın. Üzerine susam serpip servis yapın.

AVOKADOLU SANDVİÇ

MALZEMELER (1 kişilik)

2 dilim tost ekmeği, 4 dilim haşlanmış pancar, 2 ince dilim avokado, 2 yemek kaşığı krem peynir, 3 dal roka, 2 dal taze nane, 2 dal taze fesleğen.

HAZIRLANIŞI

Nane ve fesleğeni kıyıp krem peynirle karıştırın. Ekmek diliminin üzerine taze otlu krem peynirini sürün. Pancar dilimleri, avokado dilimleri ve roka yapraklarını sırasıyla dizin. Diğer ekmek parçasını üzerine yerleştirin. Servis yapın.

AVOKADONUN FAYDALARI

Anavatanı Orta Meksika olan avokado ülkemizde Antalya ile İskenderun arasındaki bölgede ve don olaylarının seyrek görüldüğü Rize’de yetişmektedir.

Doktorlar tarafından bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen avokadonun kansere karşı koruyucu etkilerinin de olduğu biliniyor. İyi bir hücre koruyucu ve antioksidan olan avokado aynı zamanda demir kaynağıdır.

Vücuttaki toksik maddeleri etkisiz hale getirerek, yaşlılığa yol açan zararlı maddeleri yok ettiği ve yaşlanma sürecini yavaşlattığı bilinen etkilerinin başında geliyor.

100 gramı yaklaşık olarak 165 kalori olan avokado kalp damar hastalıklarına karşı doğal bir şifa kaynağıdır. İçeriğindeki yüksek potasyum sayesinde enerji verme özelliği de bulunuyor.

Yapısında bulunan sağlıklı yağlar ve lifler tok tutuyor. Ayrıca en iyi yağ yakan meyvelerden biri olmasıyla kilo vermede de etkili.