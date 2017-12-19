Avrupa Komisyonu'ndan Kıbrıslı Türklere 2.6 milyon euro

Kıbrıs’ın kuzeyinde yerel toplulukları desteklemek üzere 2.6 milyon Euro üzerinde AB katkısı ile finanse edilen beş yeni proje, Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’un katılımıyla 18 Aralık 2017 tarihinde açıklandı.

Lefkosia/Lefkoşa’daki proje, aile içi şiddet konusuna odaklanacak ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlara destek sağlayacaktır. Projelerin çoğu, katı atıkların yönetilmesi için sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi odaklıdır. Bu ortak çaba kapsamında, Kyrenia/Girne bölgesinde bir katı atık transfer istasyonu ve Lapithos/Lapta bölgesinde ise bir yeşil atık kompost tesisi inşa edilecektir. Dikomo/Dikmen ve Agios Epiktitos/Çatalköy’deki projeler de çevre yönetiminin iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun sosyal ve ekonomik kalkınmasını teşvik etmekten ve çevrenin korunmasında onlara yardımcı olmaktan gurur duymaktadır. Yerel topluluklar Kıbrıslı Türklere desteğin ulaşması noktasındaki stratejik paydaşlardandır.

Projeler:

Güven Projesi. AB Hibesi = 748,763 €

Lefkoşa

Projenin hedefi, kadına yönelik her türlü şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeledir. Projenin esas odak noktası, uluslararası minimum standartları karşılayamayan mevcut sığınma evi yerine aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar için yeni bir sığınma evinin inşa edilmesidir. Proje kapsamında; aile içi şiddete maruz kalan kadınların korunması ve desteklenmesi için farkındalık yaratma, kapasite geliştirme ve savunuculuğa yönelik faaliyetler yer almaktadır.

Transfer istasyonu ve katı atık yönetim hizmetlerinin iyileştirilmesi. AB Hibesi = 709,617 €

Girne

Yerel toplulukları tarafından Alsancak, Lapta ve Çatalköy yerel toplulukları ile ortak olarak yürütülecektir.

Proje; katı atık yönetim hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Bölge için bir transfer istasyonunun inşa edilmesi, araç filosunun bir kısmının yenilenmesi, yol ve rutinlerin optimizasyonu ve belediyelerin teknik ve yönetim kapasitelerinin arttırılması planlanmaktadır.

Daha iyi bir çevre için Yeşil Atık Geri Dönüşüm Projesi. AB Hibesi = 551,832 €

Lapta

Yerel topluluğu tarafından Karavas/Alsancak yerel topluluğu ile ortaklaşa yürütülecektir.

Projenin hedefi; Lapta ve Alsancak’taki katı atık yönetiminin güçlendirilmesi ve kamu hizmeti kalitesinin iyileştirilmesidir. Proje kapsamında; yeşil atıkların ayrılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılmasına imkân sağlayacak olan bir kompost tesisinin kurulması ve merkezi çöp depolama alanına gönderilen yeşil atık miktarının azaltılması öngörülmektedir. Projenin; işgücü etkinliğini arttırması, yakıt ve araç kullanımı açısından ekonomi yapması ve birikim oluşturması beklenmektedir.

Toplum Sağlık ve Refah Projesi. AB Hibesi = 536,348 €

Çatalköy

Yerel topluluğu tarafından Esentepe ve Tatlısu yerel toplulukları ile ortak yürütülecektir.

Projenin amacı; üç farklı öncelik alanına göre toplum sağlığı ve refahının iyileştirilmesidir:

Atık toplama yönetiminin iyileştirilmesi ve yasa dışı iki çöp atık alanının kapatılması; yaşlılar ve diğer bakıma muhtaç bireyler için evde bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bölgede haşere kontrol hizmetlerinin iyileştirilmesi. Bu alanlarda verilen hizmetlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Yeşil Atık Yönetim ve Hizmetlerini İyileştirme Projesi. AB Hibesi =374,877 €

Dikmen

Yerel topluluğu tarafından Alayköy yerel topluluğu ile ortak yürütülecektir.

Projenin hedefi; atık toplama hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık ve güvenlik standartlarının kapsama alınması ve kapasite oluşturmaya yatırım yapılması ile kalite yönetimi için ISO sertifikasyonu yapılarak temin edilen atık ve çevre hizmetlerini güçlendirmektir. Temiz bir çevrenin önemi hakkında farkındalık yaratılması da proje kapsamında yer alan faaliyetlerdendir.

Arka Plan:

Avrupa Birliği desteği, tarımsal üretim ile kırsal bölgelerin gelişmesine yönelik Kırsal Kalkınma Sektör Programı olarak bilinen program aracılığıyla sağlanmaktadır. Bugüne kadar bu program çerçevesinde, toplam 40 milyon Euro’nun üzerinde bütçeye sahip bir dizi kırsal kalkınma ve toplumsal gelişim hibe programı gerçekleştirilmiştir.