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Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye İdam Uyarısı

20/04/2017

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye İdam Uyarısı
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Avrupa Konseyi, ölüm cezasının, üyelik ile bağdaşmadığı konusunda Türkiye’yi uyardı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin genel Raportörü Yves Cruchten, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın kendi kendini aldatmaması gerektiğini çünkü ölüm cezasının geri getirilmesinin, Türkiye`nin, Avrupa Konseyi üyeliğinin devamıyla bağdaşmadığını söyledi.

Lüksemburglu Raportör , Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin, Avrupa`nın, ölüm cezalarının gerçekleştirilmediği bir kıta olmasına katkıda bulunduğunu, bu yüzden gerek idamlar üzerine moratoryum, gerekse üyelik için aday ülkelerin ölüm cezalarının kaldırılmasına bağlı kalmaları koşullarının ortaya konulduğunu belirtti.



TAGS: Avrupa Konseyi
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