Avrupa Parlamentosu Fon'un süresini uzattı

Avrupa Komisyonu, bunun ek yatırımlar için miktarı 81 milyon euroya çıkarmayı tetikleyeceğini açıkladı. Avrupa Stratejik Yatırım Fonu’nun süresi dün 2020’ye kadar uzatıldı.

Avrupa Komisyonu, Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen aracılığıyla Kıbrıs’a, AB ülkeleri arasında sondan ikinci sırada yer aldığı için Avrupa yatırım planlarından yararlanmak için daha fazla çalışması çağrısında bulunmuş, Kıbrıs’ta turizm, enerji, yenilenebilir enerji, ayrıca araştırma gelişim ve yenilik gibi birçok sektörün Fondan faydalanabileceğini söylemişti.

Avrupa Parlamentosu dün Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde en iyi ekonomik ve sosyal geri dönüşüm sözü veren daha fazla proje finanse edebilmek için Avrupa Stratejik Yatırım Fonu’nun 2020’ye kadar uzatılmasını oyladı.

Juncker Planı olarak da bilinen EFSI, piyasa başarısızlıklarının telafisi için başka türlü desteğe olanak tanımayan yüksek risk profiliyle 500 milyar euroyu hareketlendirmeyi amaçlıyor.

Parlamento ve üyeler arasındaki anlaşmaya göre, yatırımların ayrıca özellikle gençler ve ekonomik yönden zayıf AB bölgeleri için istihdam yaratmayı hızlandırması da gerekiyor.

Avrupa Yatırım Bankası tarafından uygulanan EFSI, 2015’te önce 3 yıllık olarak reel ekonomideki yatırımlar için en az 315 milyar avroyu hareketlendirmek için kuruldu. Daha sonra Avrupa Komisyonu, 500 milyar euroluk yatırım hedefine ulaşabilmek için fonun süresini Avrupa Birliği’nin şimdiki Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin sonuna, Aralık 2020’ye kadar uzatmasını önermişti.