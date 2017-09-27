Avrupa'da bedava internet dönemi: WiFi4EU

Geçtiğimiz hafta Strazburgta toplanan Avrupa Parlamentosu kamuya açık alanlarda ücretsiz internet tasarısını onayladı. 98'e karşı 582 üyenin kabul oyu verdiği tasarı hakkında 9 üye de çekimser oy kullandı.

ŞAMİL ÇİFTÇİ

Portekizli sosyal demokrat Carlos Zorrinho, "WiFi4EU projesi yakında tüm Avrupa'da gerçeğe dönüşecek güçlü bir siyasi hedefti" diyerek AB içerisinde geliri ve sosyal statüsüne bakılmaksızın tüm vatandaşların eşit kalitede internet erişimine sahip olacağını kaydetti.

Kabul edilen tasarıya göre, ilk etapta AB içindeki 6 binden fazla noktada ; parklar , meydanlar ,kamu binaları , kütüphaneler , hastaneler ve müzeler gibi kamusal alanlarda vatandaşlar ve ziyaretçiler için reklamsız Wİ-Fİ bağlantısı sunacak.

WiFi4EU planının bütçesi 2017-2019 yılları arasında 120 milyon Avro'dur. Topluluk hayat merkezlerinde en yeni Wi-Fi ekipmanlarının kurulumunu destekleyecektir.

Coğrafi açıdan dengeli bir dağılım ile 2020 yılına kadar 8 bin noktada hizmetin yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Bu vesile ile bir çok kamusal işlem e-devlet ,e-sağlık gibi portallarda yürütülecek . Kurumlara teknolojik altyapıları ile ilgili teşvikte gündeme alınan konular arasında.

2017 yılı sonu 2018 yılı başında sürecin farklı lokasyonlarda hayata geçirileceği bildirildi.