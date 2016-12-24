Avrupa'da en iyi 100 futbolcu belirlendi

The Guardian gazetesi, Avrupa’da 2016’nın en iyi 100 oyuncusunu seçerken, bu yıl zirve Ronaldo’nun oldu. Türk asıllı yıldız Mesut Özil ise 23’üncü sırayı aldı

GEÇEN YIL MESSİ'YDİ

İngilizler'in prestijli gazetelerinden The Guardian'ın her yıl seçtiği Avrupa'da yılın en iyi 100 oyuncusu listesinde bu kez Lionel Messi değil, Cristiano Ronaldo zirvede yer aldı. Kulübü Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekizli, ülkesiyle de Euro 2016 zaferine imza atarak ödüle uzandı. Portekizli'yi Barcelona'dan Lionel Messi ile Luis Suarez takip etti. Dördüncü sıra ise Atletico Madrid'le başarılı bir yıl geçiren Antoine Griezmann'ın oldu.

ARDA 100'E GİREMEDİ

Son 2 yıldır listede yer alan milli futbolcu Arda Turan, bu kez 100 kişilik listeye giremedi. Özellikle ligin ikinci devresinde yakaladığı çıkışla dikkat çekse de Barcelona'dan 5 futbolcunun yer aldığı listede milli yıldızımız yer almadı. Türkiye'yi listede Mesut Özil ve İlkay Gündoğan temsil etti. Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut, 23'üncü sırada kendisine yer bulurken, geçen hafta Manchester City'de talihsiz bir diz sakatlığı yaşayan İlkay Gündoğan ise 87'inci oldu.



