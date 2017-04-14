Avukatı doktor kontrolü istedi

Alayköy’de önceki gece devriye gezen polis ekiplerini görünce cebindeki uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalışan 21 yaşındaki genç zor kullanılarak tutuklandı

Havadis/Devrim DEMİR

Alayköy’de önceki gece polisle Muhammed Dindar arasında kovalamaca yaşandı. Yanına giden polisleri fark edince kaçmaya çalışan Muhammed Dindar, zor kullanılarak tutuklandı.

Polis, Dindar’ın attığı iki ayrı kâğıdı ve içerisindeki toplam 2 gram bonzai’yi yol kenarındaki sokak lambası altında buldu.

Yapılan sorgulamada polise ifade vermeyen Muhammed Dindar, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının 1 gün süreyle soruşturma amaçlı poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Uyuşturucu sokak lambası altında çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede verdiği ifadede zanlı Muhammed Dindar’ın önceki gece saat 01.30 sıralarında tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, Dindar’ın devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştığını ve zor kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Zor, zanlının tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 2 gram bonzai’nin sokak lambası altında bulunduğunu belirterek, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Dindar’ın avukatı Ali Hidayet ise, müvekkilinin darp edildiği yönünde iddiaları olduğunu belirterek doktor kontrolü talebinde bulundu.