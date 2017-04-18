Avustralya Çalışma Vizesi Koşullarını Ağırlaştırıyor

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkede 4 yıla kadar yabancıların çalışmasına imkan sağlayan 457 numaralı vizenin kaldırıldığını açıkladı.

Turnbull, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya’ya aileleriyle gelen yabancı işçilerin 4 yıla kadar ülkede çalışmalarına imkan sağlayan 457 numaralı vizenin kaldırıldığını duyurdu.

Turnbull, görüntülü mesajında, "Avustralya, dünyanın en başarılı çok kültürlü ülkesi. Biz göçmen bir ulusuz. Ama gerçekler ortada.

Avustralya’daki işler için öncelik Avustralyalı işçilerde olmalı. Bunun için biz ülkemize geçici yabancı işçiler getiren 457 numaralı vizeyi kaldırıyoruz." dedi.

YENİ VİZE DAHA SEÇİCİ OLACAK

Vizenin kaldırılması ile Avustralyalı işçilerin yapabileceği işler için ülkeye yabancı işçi almayacaklarını belirten Turnbull, 457’nin yerini alacak geçici vize ile ülkeye alınacaklarda daha iyi İngilizce bilgisi ve iş becerisi şartı aranacağını aktardı.

Yurt dışından işçi alımını gerektiren işler için özel bir fon kurarak Avustralyalı işçilerin becerilerini geliştirerek ihtiyacı gidereceklerini dile getiren Turnbull, "Fakat, yine de işletmelerin büyümeleri ve yatırım yapmaları için gereken becerilere erişmeleri önemli. Bu yüzden 457 numaralı vizenin yerini geçici bir vize alacak. Bu da ulusumuzun çıkarı için en başarılı ve en iyileri işe alacak şekilde özel olarak tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Turnbull, yeni yasa ve uygulanacak kanunlarla ilgili gelecek haftalarda daha detaylı açıklamalar yapacağını sözlerine ekledi.

Avustralya’da 1996 yılından bu yana uygulanan 457 numaralı çalışma vizesinden daha çok İngiltere, Hindistan ve Çin'den gelen çeşitli sektörlerden yabancı uyruklu vasıflı işçiler yararlanıyor. Avustralya Göçmenlik Bürosu istatistiklerine göre, geçen yıl 457 numaralı vizeden 95 bin 758 kişi yararlanmıştı.