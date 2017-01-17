Avustralya’nın En Planlı Şehri: ADELAIDE

Halil Paşa "Avustralyayı gezmeye ve yazamaya devam ediyor" İşte Paşa'nın yazı ve fotoğrafları eşliğinde ADELAIDE şehri

Sydney’den kalkan uçağımız 2 saat kadar sonra inişe geçerken minik penceresinden aşağıda adeta cetvelle çizilmiş cadde ve sokaklarıyla yeşil bir şehir olarak ilk kez böyle karşılaştım bu Adelaid'la…



Adelaide Hava Alanı’ndan şehre, adrese teslim minibüs (Shuttle) ile değil, Metro Otobüsü olan Jet Express’le, iki kişi 10’ardan 20 Avs. doları yerine, 2’şerden 4 dolar ödeye vardık.



Altmışını geçkin otobüs şoförü, gür sesiyle bizim gibi turist ve şehrin yabancısı yolcularına hangi durakta ineceklerini hatırlatmakla kalmadı, aynı zamanda otellerine nasıl gideceklerini de anlattı.



Durakta indikten on dakika sonra, iki sokak ötedeki “Adelaide Paringa Motel”in kapısına dayandık. Erken geldiğimiz için odamız hazır değildi. Elimizdekileri emanete verip arkamda sırt çantam, Figen’le Adelaide şehrini keşfe çıktık.



Kuzey Terası denen bölgede önce Nobel Ödüllü fizikçi, ilk kadın hakları savunucusu, Adelaide Üniversitesi matematik profesörünün anısına dikilmiş heykellerle karşılaştık. Heykellerin arasında çimlere yayılmış, uzun sohbetlere dalmış, buraların ilk yerlisi ve eski ev sahibi beş on kişilik koyu derili Aborjin topluluğu ile karşılaştık. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Adelaide şehrinden katılarak ölen ve üzerinde Anzak askerlerinin isimlerinin yazıldığı anıta vardık.



Anzak Yolunda, sıcak bunalttı, güneş “başımıza geçti”. YOL boyunca, ayaklarımızın altında, Suriye, Irak, Belçika, Fransa, Filistin, Mısır yazılarını, Anzac askerlerinin savaştığı cepheleri okuya okuya ilerledik. Yolun sonundaki en son yazı “Gelibolu” idi. Burada granit duvar üzerine, Anzac askerlerinin katıldığı savaşları özetleyen resim etkileyiciydi.



Anzac Yolu bitti, az sonra ırmak göründü. İki yanı yüzyıllık devasa ağaçlar ve yemyeşil çimlerle kaplı ırmak boyunca yürüdük. Nehir gezisi yapan turistler gemiden bize, biz de sahilden onlara el salladık. Müzelerin, Kütüphanenin, muhteşem binaların dizildiği ırmak boyunca, güneş ve sıcak peşimizi hiç bırakmadı. Irmağın çamur renkli sularında gezinen ördekler tanıdıktı. Ama kırmızı gagalı siyah kuğular ve ismini hala bilmedigim kuşlarla ilk kez karşılaştık.



İki ırmağın kıyısını viraj alarak bağlayan modern köprünün üzerinden yürüyüp, karşı yakada muhteşem mimariye sahip “Adelaide Oval” spor kompleksine vardık…

İsteyenler ücretli tur alabiliyor. Biz ücretsiz ve halka açık olan kısmıyla yetindik. Hem tesisin bol bol fotoğrafını çektik ve hem de stadyumun gölge alan koltuklarında bir süre dinlenip serinledik.



Geldiğimiz köprüden manzaranın seyrine baka baka, karşı kıyıya, oradan da “Adelaide Tren İstasyonu”na geçtik. Saat 14’te başlayıp bir saat süren “Güney Avustralya Parlamento Binasını”, bizim gibi şehirde turist olduğunu sandığımız iki çocuklu bir Hintli aile ve anne ile kızdan oluşan bir ekiple toplam 8 kişiden ibaretti ve ücretsiz olarak gezdik. Görevli memur, sanki yarın vekil olarak göreve başlayacakmışız gibi parlamentodaki siyasi işleyiş ve gelenekler hakkında detaylı bilgiler verdi.



Adelaide, Güney Avustralya bölgesinin başkenti. Buradaki Parlamentonun görevi, Güney Avustralya’yı idare etmek. Bilindiği gibi “Avustralya Federal Devleti”nin merkezi Canberra şehri. Avustralya ile ilgili savunma, dışişleri ve mali konularda daha genel kararlar orada alınıyor…



Hükümet ve muhalefetin oturduğu koltukların hemen önünde, yerde, karşılıklı iki kırmızı çizgi var… Tartışmaların alevlendiği bir anda, kendisine hakim olamayan vekil, eğer ayağa kalkıp da bu kırmızı çizgiden bir adım öteye geçecek olursa, başkan onu parlamento odasının dışarısına davet ediyor. (yani atıyor-hp)…



Yasama Meclisi (Legislative Council) aynı binada, ancak ayrı bir odada toplanıyor... Burası yasaları çıkaran hükümete “watch dog” olarak, yani gözleyip uyarmak ve olası yanlışlar konusunda müdahil olmakla ilgili. ..

Bir dakikalığına olsa da, kendi kendimi atayıp hem Yasama Meclisi hem de Parlamento Başkanı koltuğuna oturup poz veriyorum. Figen fotoğrafımı çekerken ben de bir dakikalığına da olsa Güney Avustralya’nın meclisini yönettiğimin tahayyül ne dalıp gidiyorum...



