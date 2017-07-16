Aycan Soybaflı erken veda etti

Bankacılık sektörünün bilinen isimlerinden Aycan Soybaflı Çeto, kısa süre önce öğrendiği amansız hastalığa yenildi.

Yaklaşık iki ay önce kanser teşhisi konan 43 yaşındaki Soybaflı, kısa süre içerisinde yaşamını yitirdi. Viyabank Girne Şube Müdürü Soybaflı’nın Adana’da devam eden tedavi sürecinin başarıyla sonuçlanmasını ve eski sağlığına kavuşmasını bekleyen arkadaşları ölüm haberi ile büyük bir şok yaşadı.