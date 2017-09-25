Ayı çocuğu öldürdü
Rusya'da son yıllarda besin bulmakta zorlanan ayılar giderek daha fazla köylere yaklaşmaya başladı. Sibirya'daki Taymır Yarımadası'nda bulunan bir köyde 6 yaşındaki bir erkek çocuğu boz ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
25/09/2017
Krasnoyarsk bölgesine bağlı Kheta köyündeki helikopter pistinde arkadaşları ve ikiz kız kardeşiyle oynayan çocuk bir anda ayı tarafından kapıldı ve öldürüldü.
Köylüler olayın ardından ayının peşine düştü ve hayvanı vurarak öldürdü. Uzmanlar, ayıların yiyecek kaynaklarının azalmasının insan yerleşimlerine yönelmelerine neden olduğunu söylüyor.