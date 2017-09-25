Ayı çocuğu öldürdü

Krasnoyarsk bölgesine bağlı Kheta köyündeki helikopter pistinde arkadaşları ve ikiz kız kardeşiyle oynayan çocuk bir anda ayı tarafından kapıldı ve öldürüldü.

Köylüler olayın ardından ayının peşine düştü ve hayvanı vurarak öldürdü. Uzmanlar, ayıların yiyecek kaynaklarının azalmasının insan yerleşimlerine yönelmelerine neden olduğunu söylüyor.