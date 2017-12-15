Ayla Oscar'a aday olamadı

Bu yıl 90'ncı kez verilecek Oscar ödülleri için geri sayıl sürüyor. Türkiye'de gözler Yabancı Dilde En İyi Film aday adaylarındaydı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi üyeleri, bu dalda mücadele edecek olan 9 filmi belirledi. Listede bu yıl Türkiye'de izlenme rekorları kıran ve ülkemizin yabancı dilde en iyi film Oscar aday adayı Ayla filmi bu listede yer alamadı.