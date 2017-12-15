Ayla Oscar'a aday olamadı
Ayla Oscar'a aday oldu mu? sorusunun cevabı Oscar'a aday yabancı film kısa listesinin açıklanmasıyla belli oldu. Türkiye'nin Oscar aday adayı 'Ayla' listede yer almadı. İşte Oscar'a Yabancı Dilde En İyi Film adayı olan 9 film.
15/12/2017
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Bu yıl 90'ncı kez verilecek Oscar ödülleri için geri sayıl sürüyor. Türkiye'de gözler Yabancı Dilde En İyi Film aday adaylarındaydı. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimler Akademisi üyeleri, bu dalda mücadele edecek olan 9 filmi belirledi. Listede bu yıl Türkiye'de izlenme rekorları kıran ve ülkemizin yabancı dilde en iyi film Oscar aday adayı Ayla filmi bu listede yer alamadı.
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Fatih Akın'ın Altın Küre için de yarışan filmi In The Fade (Paramparça) ise listenin iddialı yapımları arasında yer aldı. Akın'ın filmi Almanya adına yarışıyor.
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İşte Yabancı Dilde En İyi Film dalında listeye giren dokuz film:
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Şili: A Fantastic Woman- Yönetmen:Sebastián Lelio
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Almanya: In the Fade Yönetmen: Fatih Akın
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Macaristan: On Body and Soul- Yönetmen:Ildikó Enyedi
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İsrail: Foxtrot - Yönetmen: Samuel Maoz
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Lübnan: The Insult- Yönetmen:Ziad Doueiri
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Rusya: Loveless- Yönetmen:Andrey Zvyagintsev
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Senegal:Félicité- Yönetmen: Alain Gomis
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Güney Afrika: The Wound- Yönetmen:John Trengove
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İsveç: The Square- Yönetmen: Ruben Östlund