HABER KIBRIS

Ayni realite: (Önce TC-Yunanistan anlaşmalı!)

18/07/2017


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Eşref Çetinel

Çözüm için oluşturulan müzakerelerin henüz tartışmaları bitmeden bu kez çözümü gereken Hidrokarbon yatakları sorununa toslamak her halde Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarına özgü bir “sürtüşmeler silsilesinin kadersel  realitesidir!” Ki çözüm de olsaydı bu tip anlaşmazlıklar hep gündemde olacaktı!

Bu nedenle diyoruz hep : “Önce Türkiye ile Yunanistan” anlaşmalıdırlar çünkü adadaki her iki halkın da ilk sığındıkları kaleleri bu iki ülkedir.

Bu gerçek, müzakereleri başarısızlığa sürükleyen “Türkiye’nin garantörlüğü” olayında  bir kez daha yaşandı. Mesela KKTC’de tüm kesimler ve siyasiler “Türkiye’nin garantörlüğü olmazsa olmazdır” dediler!

HATIRLAYALIM: Buna karşın  Anastasiadis  “yeni bir çözümde garantörlüğe ihtiyaç yoktur, zaten AB ve BM’ler otomatik garantörümüzdür” deyip  olayı kestirip atıverdi!

Ayni sıralarda “garantiler olayı” Türkiye ile Yunanistan arasında tartışılırken, Yunan Dışişleri Bakanı  “TC’nin garantisi kabul edilmez” dedi!

Görülüyor ki  Kıbrıs sorunu sadece adadaki iki toplum arasında değil, TC ile Yunanistan arasındadır da! Zaten hep öyle gelmiş büyük olasılıkla da bundan sonra öyle gidecektir!       Çünkü  BM’ler ne zaman  Kıbrıs sorununu müzakerelerle çözüme açsa bu gerçeği dikkate almıyor! İki halk sorunu çözecek zannediyor, üstelik adaya gönderdiği “temsilci ve danışmalarının” çözümü gerçekleştireceklerini zannederek  “büyük yanlışa” düşüyor!

BÜYÜK YANLIŞ! Ne  siyasi sorunu ne adanın geçmişindeki  TC-Yunanistan ilişkileriyle  tarihi sürecini ve ne de Türk Rum halklarının karakteristik yapılarını bilmeyen o BM’lerin “özel temsilci” ve “danışmanları” daha adaya ayak basar basmaz Rum liderliği ve ilgili siyasileri tarafından teslim alınırlar!  Yedirilip içirilirler ve  kendi siyasi  görüşlerinin etki alanına sokulup,  üzerlerine de kilit vururlar! Hadlerine düşmüşse Türk tarafına azıcık göz kırpsınlar! Ne tarafgirlikleri kalır ne hainlikleri!

Yakın dönemde Lenski’den  Downer’den   Eide’ye kadar  hep ayni sahneleri izledik, kadere bakın bu BM’ler görevlileri adadan hep başları önde ayrıldılar! Mağlûp ve ümitsiz! Ve Güney Rum tarafı adadan her ayrılan görevlinin arkasından teneke çaldı!

Vesselam Türkiyesiz-Yunanistansız fakat “anlayışsız ve mantıksız” müzakere olmaz, olsa da sonuç alınmaz. (Ha şimdi de Hidrokarbon dalaşmaları başladı! Yeter ki adada siyasi sorun hiç bitmesin. Ta ki TC ile Yunanistan anlaşana kadar her halde!)

       BAŞARISIZLIKLARI KURTARAN ERKEN SEÇİMLER!

Geçmişte   de sorunluydu bugün de sorunludurlar! Çünkü her iki “bakanlık” da  direkt insan odaklıdırlar, insana hitap ederler! Hem sağlık afiyetle ilgili hayati nedenlerden dolayı hem eğitim öğrenim gibi gelecekleri yetki ve sorumlulukla yüklenecek insan unsurunu yetiştirmeden dolayı!

Anladınız, Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığından söz ediyorum. Ki KKTC yokken, Türk halkı henüz cemaat esamesinde bir toplumken bile “eğitim ve öğreniminin” tespit ve planlamasını yapan “Maarif Dairesi” memleketin “liderinden” daha etkin ve yetkindi kim “müdürü” olsa  toplumun dikkatli bakışları hep üzerlerinde olurdu!                           NANKÖR BAKANLIKLAR MI? Kısaca bu ülkede her devrede Eğitim ve Sağlık sorunlarıyla “bakanlıkları” hem çok önemli ve  itibarlı hem bakanlarına karşı  nankör oldular!

Nitekim şimdilerde de çok önemlidirler ve  ve yine her zamanki gibi “Bakan” yemeye hazır canavar gibidirler! Çünkü her iki bakanlık da “insana yatırım ve insan sağlığı üzerine  kurulduğu için büyük bütçeleri gerektirir o da KKTC’de asla olmadı, dolayısıyle bu Bakanlıkları yüklenen Bakanlar her zaman topun  ağzındadırlar!

BUNA KARŞIN Devletin eğitimi ile okulları dökülürken “özel okullar,” devletin hastaneleri ile klinikleri iflas ederken “özel hastaneler,” tutun ki devletin sayesinde ve hükmünde öğrenci velileriyle hastalar sayesinde para kırarlar!”                                                         Üstelik Anayasal emirde “imtiyazsız sınıfsız bir toplum olmamız” gerekirken, “para ile yaratılan imtiyaz ve sınıf” gerçeklerinde!

Buna “devletin zafiyeti” denir! “Sistem kuramaması”  “memleketi iyi yönetememesi” denir! Çünkü “evet özel okullar ve hastahaneler olacak” ama Devletin “yirmi dört saat hastalara anında hizmet verecek hastaneleri”  de olacak! Evet özel okullar olacak ama kendilerini devlet okulları ile yarışmak zorunda hissedecekler!

Gerisi “özel hizmetler” hem hastanelerinde hem okullarında tutun ki fazladan sağlanan konforun karşılığı harcanan para olacak!”

HİÇ ÖYLE OLAMADIK!   Hatta yaratılan “özel sektörü”  bile Devleti sömüren “müesseseler” haline getirdik!

BUNLARI NEDEN TEKRARLADIM? Çünkü artık diğer Bakanlıklar da aynen Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları gibidirler! Kalmadı bir birlerinden farkları! İş yapma kabiliyetlerini yitirdiler lafazanlık yapıyorlar!

NE VAR Kİ her zamanki gibi bu kez de “çaresizliklerine,”  CTP’nin sayesinde  “erken seçim” yetişti! Her halde şunu düşündü CTP kurmayları: “Bir buçuk yıldır iktidardadırlar. Artık yeter sıra bizde!”                                                Bu nedenle diyoruz önümüzdeki seçimlere dikkat! Hiçbir siyasi iktidarın kurtuluşu olmamalıdır erken seçimler, aksine başarısızlığının ödenecek kefareti, verilecek diyeti olmalıdır!  Yoksa bu kaşarlanmış politikacıların elinden kurtulamayız asla!

KISACA TAKILDIĞIM: (ARABA PLAKALARI OLAYI!)

Araba tuhaf bir inatla  yolun Sağ tarafından üzerime geliyordu! Tipleri çaktım  bir süre sonra tarafını aldı ve yanımdan  jet gibi geçip  gidiverdi! Tabi nasıl olduğumu tahmin edersiniz!

Son zamanlarda kiralık arabalara da “beyaz plaka” takılmasıyla birlikte bu korku dolu trafik olayları arttı! Eskiden kiralık arabaların plakaları kırmızıydı. Daha uzaklardan gelirlerken anlardınız ki kiralık arabadırlar, hem kendinizi olası bir sürprize hazırlar hem de teyakkuzda olduğunuz için alacağınız tedbiri alırdınız.

Artık buna imkân yok çünkü tüm arabalar Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün büyük icraatını  aklayıp paklasınlar diye beyaza dönüştürüldüler, ayırt edemiyorsunuz!



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HK Eşref Çetinel

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