Ayrılık Tohumları Ekildi

Yıllar önce, Avrupa Parlamentosu ile ilgili bir toplantıya katılmak için Strazbourg’a gitmiştik.

O dönem KKTC’nin Strazbourg temsilcisi olan rahmetli Uğur Umar bizimle yakından ilgilenmiş, toplantılardan arta kalan saatlerde birlikte olmuş ve Strazbourg’u yakından tanımamızı sağlamıştı.

Rahmetli Uğur’un organize ettiği bir akşam yemeğinde, nehir üzerinde ortaçağdan kalma mütevazı bir lokantaya gitmiştik.

Lokanta 3 katlıydı ve her katı hınça hınç doluydu.

En üst katta köşede bir masa bulabilmiştik.

Biz gittiğimizde hafif müzik eşliğinde insanlar neşe içinde eğleniyorlardı.

Bir süre sonra yan masadaki grubun İspanyol gazeteciler olduğunu öğrendik.

İki masa kısa sürede tanışıp kaynaştı ve şarkı söyleyen kızdan birbirimiz için şarkı istekleri başladı.

Hiç unutmam, rahmetli Uğur, İspanyollara jest olsun diye “Viva İspanya”yı istedi.

Hani şu bir dönem Fenerbahçe’nin de kullandığı meşhur marş.

Şarkıcı kız söylemeye başlar başlamaz İspanyolların masasından öfke dolu homurtular yükselmeye başladı.

Sonra ayağa kalkıp, bağırıp-çağırdılar ve şarkıcıyı susturdular.

Bizi de şiddetle protesto ettiler.

Meğerse bizim İspanyol olarak gördüklerimiz aslında Katalanmış.

Ve “viva İspanya” marşı da İspanyol milliyetçilerin marşıymış.

Katalanların bu denli “hassas” olduklarını ben Strazbourg’taki o gece, o lokantada öğrenecektim.

Avrupa Birliği, tarihinin en sıkıntılı sınavından geçiyor.

Birliğin önde gelen ülkelerinden İspanya bölünmenin eşiğine geldi.

Yıllarca terörü de kullanarak ayrılmak isteyen Bask bölgesinden sonra, bu kez barışçıl yöntemlerle ayrılmakta direnen Katalanlar hem merkezi İspanyol yönetimini ve de Avrupa Birliği’ni zorluyorlar.

Geçtiğimiz hafta yapılan bağımsızlık referandumundan sonra şimdi de bağımsızlıklarını ilan etmeye hazırlanıyorlar.

Merkezi İspanyol yönetimi, yapılanların anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu ileri sürüp, polisiye tedbirleri de kullanıp Katalanların bağımsızlık hareketlerini bastırmaya çalışsa da Katalanlar “ayrılmaya” gönül verdiler bir kez.

Bundan geri dönecek gibi görünmüyorlar.

Katalanların büyük çoğunluğu ayrılmayı istiyor.

Dünyaca ünlü kulüpleri Barcelona bile ayrılıkçı eylemlerin içinde fiilen yer alıyor.

Düzenlenen genel greve katılıp, futbolcular kepenk kapatıyorlar.

Katalanlar, İspanya’dan ayrılıp bağımsız bir devlet olabilirler mi?

Öte yandan Basklılar İspanya’dan ayrılıp bağımsız bir devlet kurabilirler mi?

Yani İspanya üçe bölünür mü?

Avrupa Birliği konjonktüründe bu pek mümkün görünmüyor.

Ama ayrılık tohumları İspanya topraklarında yeşerdi bir kez.

Halklar birbirinden ayrıldığı gün fiili ayrılmada gerçekleşecek.

Tıpkı bizde yaşananlar gibi…