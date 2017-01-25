Az Bile/Çok Bile

Bir zamanlar Yeni Cami Meydanında bulunan mezarlığı ortadan kaldırdılar.

(Anlatılanlara göre Sarayönü çevresinde bulunan mezarlıkları da söküp atmışlardı.)

Girne Kapısındaki mezarlığı altmışlı yılların başında dümdüz ettiler.

Mezarları bir bir yok ettiler.

Küçük Kaymaklı mezarlığını yol çalışmaları nedeni ile daraltıp üstünden buldozerlerle geçtiler…

…

Bir tarihin, bir kültürün üstüne betonlar, asfaltlar döktüler.

Nesiller arasındaki bağlantıyı her seferinde kopardılar.

Geçmişi bilinmez hale soktular…

…

İngiliz adaya geldiğinde Lefkoşa’da Sarayönü Meydanında bulunan Lüzinyan Sarayına göz dikti.

İçinde oturulmaz ve viran hale geldiği nedeni ile yıkıp ortadan kaldırdı.

Lefkoşa’da Türk Bankası binasının sarı taştan yapısı göz göre göre yıkılıp kaldırıldı, caddenin en güzel yapısı yok edildi.

Cumbalı, köşklü Türk/Osmanlı evlerinin bir bir yıkılmasına göz yumuldu, bu kültürel cinayet hâlâ sürmekte.

Sokak çeşmelerinin anasını ağlattılar.

Önce suları akmaz oldu,

Sonra çeşmeleri sökülüp atıldı el uzatan olmadı.

Demirhan’daki tren istasyonu binasını yol çalışmaları nedeni ile tarihe gömdüler.

Bütün yalvarış ve yakarışları kulak ardı ettiler.

Adada neredeyse tek bir yel değirmeni bırakmadılar,

O güzelim manzaraları kel aynak’a döndürdüler,

Üstüne yüzyıllık çam ağaçlarını kestiler…

…

İnsanların nesiller arasındaki bağlarını cesurca koparıp attılar; kimliksiz hale soktular…

Sorsan, iki kuşak öncesini bilen birkaç aile kaldı…

…

Selimiye İlkokulu vardı.

Kapattılar.

Bayraktarokulu binalarını yıllarca, ta 1960’lardan beri oradan oraya taşıdılar; yerinde tutamadılar.

Yeni Cami İlkokulunu bertaraf ettiler.

Haydarpaşa İlkokulu tarihe havale.

Kolej binalarını oradan oraya sürüklediler.

Kıbrıs’ın yakın geçmişi ile eş zamanlı tarihi olan Lefkoşa Türk Lisesi’ni yerinden söktüler.

Victoria ile Kız Lisesi’ni yok ettiler.

Üstüne üstlük liseler bölgesini, çarşı yapmak için projeler ürettiler…

…

Bırakın tarihi kültürü falan,

Hatıraların toplanmasını imkansız hale soktular…

…

Kıbrıslı Türkler, kimselerin kendine yaptıramadığını,

Kendi kendineyapar hale geldi hayret edersin…

…

Şimdi,

Efendim,

Anafartalar Lisesi’nin yerine başka bir şey yapılacakmış.

Ne diyor, ne şaşırıyorsunuz!

Yapmazlarsa şaşırmak lazım.

Oturun yerinize.

Lefkoşa tabyalarının birine Cumhurbaşkanlığı,

Birine Mücahitler Sitesi,

Bir diğerine Çocuk Esirgeme Kurumu binası yapıldı da söz eden mi oldu?

Surlar içi Lefkoşa’da her gün köşklü bir yapı yerle bir oluyor; sokakları dilim dilim yok oluyor da ayaklanma mı çıktı?

Surların her bir tabyasına gazino açılsa kim baş kaldıracak?

…

Söyleyin,

O bildiğiniz köyler nerede?

O bildiğiniz parklar bahçeler nerede?

O doğup büyüdüğünüz sokaklar mahalleler nerede söyleyin…

…

İsyan etmeyi beceremeyen ahaliye bunlar az bile…

Bu hükümet de bu ahaliye çok bile…