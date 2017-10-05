Mesut Çelik, koruma görevlisi olarak çalıştığı barda çıkan olayda ayağına sıkılan mermi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından “bunla yaşamaya alış sana zararı yok” denilerek evine gönderilen Çelik’in ayağı önce morardı, sonra şişmeye başladı

Devrim DEMİR - HAVADİS

Girne’de 29 Eylül tarihinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Retro Bar isimli eğlence mekânı önünde açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan Mesut Çelik, az kalsın ayağından oluyordu.

Ayağına aldığı kurşun kemiğe saplanan Çelik, “bunla yaşamaya alış sana zararı yok” 2 Ekim tarihinde evine gönderildi.

Taburcu olduktan kısa bir süre sonra ayağındaki sızılar artan Çelik, akşam saatlerinde yeniden Lefkoşa Devlet Hastanesi yolunu tuttu.

Acil Servis bölümünde ortopedi doktoruna ulaşamadıklarını iddia eden Çelik ailesi, apar topar Yakın Doğu Hastanesi’ne gitti.

Ayağında kurşun parçası kalan Mesut Çelik dün öğle saatlerinde Yakın Doğu Hastanesi’nde yaklaşık 2 saatlik bir operasyonun ardından müşahede altına alındı.

Aile adına açıklama yapan Kader Eminoğlu, “Devlet hastanesinde bize bir şeyin yok denilerek eve gönderildik. Yeğenimiz az kalsın ayağını kaybediyordu. 3 ay önce Devlet Hastanesinde Mesut Çelik’in annesini ihmal yüzünden kaybettik şimdi aynı şey yeniden başımıza geldi” dedi.

“Aynı korkuları yeniden yaşadık”

Mesut Çelik’in yeğeni Kader Eminoğlu, Çelik’in taburucu edildiği gün sıkıntılarının başladığını ve yeniden acil servise başvurduklarını anlattı.

Eminoğlu, “Yeğenime bakan ortopedi servisindeki doktor ayağında kalan kurşunun sıkıntı yaratmayacağını, çıkarılması halinde yaraya daha çok hasar vereceğini söyledi. Taburcu olduk aynı gece yine hastaneye gittik, burada doktoru gelip görmedi bile yeğenimizi alıp, Yakın Doğu Hastanesi’ne gittik. Film çekildi ve parçaların yol açtığı bir şişliğin olduğu açıklaması yapıldı. Ameliyat olması gerektiği söylendi ve bugün 2 saatlik bir operasyon geçirdi.

Biz 9 Mayıs’ta Mesut’un annesini 46 yaşında Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan bir ihmal yüzünden kaybettik. 3 gün içinde gözlerimizin önünde öldü ve aynı korkuyu yeniden yaşadık. Çocuğun ayağına bir şey olmuş olsaydı kim hesabını verebilirdi” dedi.

Uçaner: Acil ameliyatlık bir durumu yoktu

Çelik ailesinin şikâyeti üzerine Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Erol Uçaner’de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uçaner, hastanın sağlık durumunda hayati bir tehlike olmadığı gibi, sakat kalması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını kaydetti.

Taburcu edilen Çelik’in yeniden acil servise geldikten sonra doktorunun çağrılıp çağrılmadığının soru işareti olduğunu belirterek, konuyla ilgileneceğini açıkladı.

“Hasta taburcu edileceği gün sağlığı gayet iyiydi ve ağrılarının olacağı konusunda bilgilendirilmişti. Çelik’in acil ameliyatlık bir durumu olmadığı doktoru tarafından hekimliğe açıklandı, hastanın aciliyeti olsaydı taburcu edilmesi mümkün olmazdı. Hasta taburcu edilirken 15 gün sonra yeniden gelmesi için doktoru tarafından uyarıldı” dedi.

Mehmet Ali Çelik’in durumu iyiye gidiyor

Aynı saldırıda ağır yaralanan GATA’ya kaldırılan Mehmet Ali Çelik’in durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Retro Bar önünde açılan ateş sonucu yeğenini ziyarete giden ve karnına aldığı kurşun yarası ile ağır yaralanan Çelik’in tedavisine GATA’da devam edildiği öğrenildi.