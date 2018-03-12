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Azerbaycan’ın vize prosedürü değişti

Vizeler elektronik olarak düzenlenecek

12/03/2018

Azerbaycan’ın vize prosedürü değişti
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Azerbaycan’ın uluslararası havalimanlarındaki vize işlemleri 15 Mayıs’tan itibaren “ASAN Vize” ve “ASAN Ödeme” sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Azerbaycan makamlarından Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğine iletilen nota uyarınca, yabancılara ve vatandaşlığı olmayan kişilere uygulanan vize prosedürü değiştirildi.

Söz konusu karar çerçevesinde, 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak şekilde Azerbaycan’ın uluslararası havalimanlarında giriş vizeleri “ASAN Vize” ve “ASAN Ödeme” sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenecek.

Söz konusu uygulama Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı nezdinde faaliyet gösteren ASAN tarafından yürütülecek.

E-vizenin temin edile bileceği internet adresi: https://evisa.gov.az/en/

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TAGS: Azerbaycan
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