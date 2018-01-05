Aztekler evrenin resmini çoktan çizmiş bile

Daha çok merdivenli piramitleri ile bildiğimiz ve sık sık gizemli olaylara konu olan Aztekler bizleri şaşırtmaya devam ediyor.

Aztekler tarafından yapıldığı tespit edilen Tetzacualco adı verilen ve yeni keşfedilen bir yapının evrenin minyatür resmi olduğu tespit edildi. Evren yapısı, Meksika'nın başkenti Mexico yakınlarında yer alan Iztaccihuatl Yanardağı civarında bulundu.

Bazı antik Mezoamerika mitlerine göre Dünya ve gökyüzü, kaynak su üzerinde yüzen Cipactli adı verilen canavar timsahın bedeninden yaratılmıştır.

Küçük bir gölün üzerinde bulunan bu yapı, anlatılan hikayeyi doğruluyor olabilir.

Mezoamerika'da su kaynaklarına yerleştirilen mimarı yapıların bir kültürü sürdürmek olduğuna inanılıyor. Su birikintisinde bulunan taş yapı, suda yüzen timsahı temsil ediyor olabilir.

NASA tarafından yayınlanan evren fotoğrafına hiç benzemese de o tarihlerde Aztekler'in bilime olan tutkularına hayran kalmamak elde değil. Anlaşılan o ki Aztekler geçen bunca yüzyıla rağmen bizleri her zaman şaşırtmaya devam edecek.