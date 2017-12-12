Lefkoşa - Mağusa anayolunda korkutan kaza!

Lefkoşa –Mağusa anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen kaza korkulu anların yaşanmasına neden oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 06:50 sıralarında Lefkoşa’dan Mağusa istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Kırnı Piliçleri’ne ait NT 172 plakalı van aracın Mağusa’ya birkaç kilometre kala yoldan çıkıp yolun soluna devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kazada herhangi bir yaralanma olmadı.

Fotoğraf: Arşiv