Demokrat Parti Halkla Buluşmaya Devam Ediyor
Demokrat Parti adayları İskele’yi ve İskele Pazarını ziyaret etti.
24/12/2017
Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayları İskele Bölgesi’nde halkla buluşup İskele Bölgesi’nin ihtiyaçları hakkında bilgi alıp, seçim sonrası bölge halkı için yapacaklarını anlattılar.
İskele Pazarı’nı ziyaret eden DP Milletvekili adayları halkla sohbet ederek bölge halkının ihtiyaçlarını dinledi. Özellikle İskele Pazarı’nın bölge ekonomisine katkı yaptığına vurgu yapılarak bölgenin ekonomik gelişmesine katkı yapılacak çalışmalara ağırlık vereceklerinin üzerinde durdular.
İskele Halkı DP adaylarını memnuniyetle karşılayıp, DP hükümeti döneminde gerçekleştirilen olumlu çalışmaların seçim sonrasında da devam etmesi temennisinde bulundular.