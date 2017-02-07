UEFA'nın dev planı! Türkiye yok...

UEFA’nın hayata geçirmeye hazırlandığı ve Şampiyonlar Ligi’nin yerine geçecek olan Avrupa Süper Ligi projesindeki 18 takım belli oldu.



Büyük bir model olması beklenen Avrupa Süper Ligi’nde İngiltere’den 5, İspanya’dan 4, İtalya, Almanya ve Fransa’dan ise 3’er takım yer alacak.

UEFA, Avrupa'daki büyük rekabeti yenilemek ve 2018-2021 yılları arasında kıtanın en büyük 5 liginin takımlarına bu ligde yer vermeyi garantiledi. Türkiye yapılacak olan bu ligde yer alamayacak. Basketboldaki Euroleague oluşumunu andıran bu proje tartışmaları da beraberinde getirdi.

Avrupa Süper Ligi’nin kulüpler arasındaki rekabeti artırmaktan çok UEFA ile kavgayı hızlandıracağı belirtilirken, yayın hakları konusunda da taraftarlarla takımları karşı karşıya getirebileceği iddia ediliyor.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Avrupa Ligi’ne alternatif olması beklenen bu projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise şimdiden merak konusu. İşte o takımlar;

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

Sevilla

Manchester City

Chelsea

Manchester United



Arsenal

Liverpool

Juventus

Milan

Inter

Napoli

Bayern Münih

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

PSG

Marsilya

Lyon