UEFA'nın dev planı! Türkiye yok...
07/02/2017
UEFA’nın hayata geçirmeye hazırlandığı ve Şampiyonlar Ligi’nin yerine geçecek olan Avrupa Süper Ligi projesindeki 18 takım belli oldu.
Büyük bir model olması beklenen Avrupa Süper Ligi’nde İngiltere’den 5, İspanya’dan 4, İtalya, Almanya ve Fransa’dan ise 3’er takım yer alacak.
UEFA, Avrupa'daki büyük rekabeti yenilemek ve 2018-2021 yılları arasında kıtanın en büyük 5 liginin takımlarına bu ligde yer vermeyi garantiledi. Türkiye yapılacak olan bu ligde yer alamayacak. Basketboldaki Euroleague oluşumunu andıran bu proje tartışmaları da beraberinde getirdi.
Avrupa Süper Ligi’nin kulüpler arasındaki rekabeti artırmaktan çok UEFA ile kavgayı hızlandıracağı belirtilirken, yayın hakları konusunda da taraftarlarla takımları karşı karşıya getirebileceği iddia ediliyor.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Avrupa Ligi’ne alternatif olması beklenen bu projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise şimdiden merak konusu. İşte o takımlar;
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
Sevilla
Manchester City
Chelsea
Manchester United
Arsenal
Liverpool
Juventus
Milan
Inter
Napoli
Bayern Münih
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
PSG
Marsilya
Lyon