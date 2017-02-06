Cihangir 90’da vurdu:1-0

K-Pet Süper Lig’de sahasında Binatlı’yı konuk eden Cihangir rakibini son dakika golü ile mağlup etti

NURRETTİN 3 PUANI GETİRDİ: Binatlı önemli oyuncularından yoksun gittiği Cihangir deplasmanında güçlü rakibine kafa tuttu. Cihangir kendi evinde 89 dakika golsüz berabere sürdürdüğü maçı son dakikada Nurrettin’in ayağında bulduğu golle kazandı ve 3 puanı alan taraf oldu

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı (**), Sonay Dericioğlu (**), Zekai Töre (**)

Cihangir: Mehmet (**), Fırat (***), Nurettin (***), Burak (**), Halil Turan (**), Charles (**) (Dk.86 Rıdvan), Yannick (**), Ali (*) (Dk.53 Mikail (*)), Erol (**), Ertan (**), Salih (***)

Binatlı: Adnan (**), Devrim (**), Ayhan (**), Kadir (**), Alaaddin (*), Abdullah (**), Kenny (**), Berkem (*) (Dk.79 Eren (*)), Musa (**), Kemal Uçaner (**), Offor (**)

Goller: Dk.90 Nurettin (Cihangir)

Cihangir Stadı’ndaki Süper Lig mücadelesinde Cihangir maçın son dakikasında bulduğu golle Binatlı’yı 1-0 mağlup etti.

Önemli dakikalar:

9.dakikada Fırat’ın ceza sahasından şutunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

31.dakikada Halil Turan’ın şutunda top yine az farkla yandan auta gitti.

38.dakikada Binatlı’dan Kemal Uçaner’in ceza sahası önünden şutunda kaleci topu köşeden çıkardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49.dakikada Ali’nin pasında Halil Turan’ın şutunu kaleci Adnan gole izin vermedi.

52.dakikada soldan Musa’nın şutunda kaleci Mehmet ayakları ile topu uzaklaştırdı.

59.dakikada ceza salanında topla buluşan Kemal Uçaner’in sert şutunda top üstten auta gitti.

66.dakikada Fırat’ın şutunda Ayhan son anda topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

73.dakikada Fırat’ın pasında Halil Turan’ın sert şutunda top yan direkten döndü.

90.dakikada Fırat’ın ara pasına topla buluşan Nurettin ceza alanı dışından düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşma bu golle 1-0 Cihangir üstünlüğünde sona erdi.

Cihangir, Binatlı

Fotoğraflar: Alkan BAYKENT