Özgürgün:Müzakere sürecinde Mayıs sonuna kadar yol ayırımı var

Başbakan Hüseyin Özgürgün devam eden müzakere sürecinde mayıs ayı sonuna kadar Kıbrıs’ta bir yol ayırımına gidileceğine işaret etti.

Başbakan, Kıbrıs Türk tarafının bu noktadan sonra gerek siyasi, gerekse ekonomik açıdan belirsizliğe son verecek adımları atabileceğini ve çaresiz olmadığını da vurguladı.

Özgürgün, “bu olguları Cumhurbaşkanı ve tüm siyasi partiler ortaya koydu”diye konuştu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Girne’de bugün gerçekleştirilen “KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferans’ta yaptığı konuşmada Müzakere sürecine değindi.

KKTC’nin ekonomik yapısını belirleyen konuların en başında , içinde bulunduğu siyasal durumun geldiğine ve ekonominin kıbrıs sorunuyla bağlantılı gelişme gösterdiğine işart eden Başbakan Özgürügün, bunlara ise ülkeye uygulanan izolasyon ve ambargoları, KKTC’yi tanıyan tek ülkenin anavatan Türkiye olmasını ve yıllar içinde değişim gösteren dünyayla ticaret konularını örnek gösterdi.

Özgürügün, “1968 yılında başlayan Kıbrıs görüşmeleri bugün hala devam ediyor gibi görünüyor. Son Cenevre Zirvesinde aslında sonuçlanmış gibi duran, artık ciddi şekilde yara almış görünen müzakere süreci bugün sürdürülmeye çalışılsa da, maalesef Rum tarafının olumsuz bir noktada durduğu ve anlaşmaya hazır bir altyapısının olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.”dedi…Özgürgün, bunun son enosis kararıyla bir ez daha ortaya çıktığını da kaydetti.

Özgürgün, görüşmelerin bu noktada tekrar cenevreye dönmemesi halinde, mayıs ayı sonuna kadar Kıbrıs’ta bir yol ayırımına gelineceğine işaret ederek Kıbrıs Türk tarafının bu noktadan sonra gerek siyasi, gerekse ekonomik açıdan belirsizliğe son verecek adımları atabileceğini ve çaresiz olmadığını vurguladı.