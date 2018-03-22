KKTurkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Başbakanlık’taydı

Başbakan Tufan Erhürman, Avrupa’dan 2’ncilik kupasıyla dönen Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kaptan ve oyuncularını, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Engelliler Spor Federasyonu yetkililerini kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 3 yöneticisi 10 sporcusu ile Bosna Hersek’in Banja Luka şehrinde 7-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Kupası-Kupa 3”e katıldı.

Takım, Polonya, Avusturya ve Fransa’yı yendi ancak ev sahibi Bosna Hesek’le başa baş giden mücadeleyi kaybederek 2’nci oldu. Takım, Avrupa’da kazandığı kupayı Başbakan’a getirerek başarısını paylaştı.

Başbakan Tufan Erhürman, elde edilen başarının önemli olduğunu, ‘engelliler bu işi yapabilir’ mesajı taşıdığını söyledi.

“Engellilerin bu tür faaliyetleri yapabilecekleri olanakları artırmamız gerek. Ne kadar engelliye ulaşabilirsek, onlara spor yapma olanağı sağlarsak kendimizi o kadar başarılı addedeceğiz” diyenErhürman, “Bu dönem çok daha büyük işleri birlikte yapacağız. Engellilere önemli bir katkı sağlıyoruz ama bunu genişletmemiz gerek” dedi.

Erhürman, İskele- Karpaz bölgesindeki engellilerle daha önce ilgilenme fırsatı bulduğunu da belirterek, uzaktaki engellilerin merkeze gelip sportif faaliyetlere katılmada ciddi güçlükle karşılaştığını söyledi.

Sorunun sadece ulaşım olmadığını, merkeze gelmenin ayrı da bir zaman aldığını belirten Başbakan Erhürman, “Oralara da ulaşmamız, engellilerin spor yapma olanaklarını geliştirmemiz gerek. Bunun için Spor Dairesi bir çalışma başlattı. Bunu mutlaka geliştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Başbakan, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e takıma katkılarından ötürü teşekkür ederek, devamını diledi.

Kabulde konuşan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musioğlu, Avrupa’da çıktıkları turnuvadan ikincilikle döndüklerini belirterek “Gönül birinci olmayı isterdi ama bu da bizim için büyük başarı. Bundan sonraki süreçte daha büyük başarıları ülkemize getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bu sezon takımın alt yapısını güçlendirme yoluna gittiklerini söyleyen Musioğlu, yurtdışından Türkiye’ye ulaşan 4 maç sandalyesini ülkeye getirebilmek için uğraş verdiklerini söyledi.

Bu sandalyelerle takımın daha da iyi olacağını belirten Musioğlu, mevcut tekerlekli sandalyelerin günün koşullarına göre yavaş olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de kabulde söz aldı.

Maden, Avrupa’da elde edilen başarının önemine değinerek, “Avrupa’nın çok büyük ülkelerinin takımlarını yendik. Bu, güzel bir başarı” dedi.

Takımla 10 yıldır çalıştıklarını anımsatan Harun, “Temel amacımız toplumda engellilerin günlük yaşama katılmasını teşvik etmek” dedi.

Birçok engellinin sportif faaliyetler nedeniyle günlük hayata aktif ve mutlu şekilde katıldığını söyleyen Maden, takımın başarısının engellilerin küçük katkılarla elde edeceği başarılara örnek teşkil ettiğini belirtti.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da kabulde Başbakana eşlik etti..Kabul sonunda gün anısına hediye teatisi de yapıldı.