Ronaldo'dan en verimsiz sezon başlangıcı

İspanya ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımıyla ligdeki en verimsiz sezon başı performansını sergiliyor.

Barcelona önünde İspanya Süper Kupa'da gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maçlık ceza alan Ronaldo, bu cezadan sonra ligde çıktığı karşılaşmalarda bekleneni veremedi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynadığı üç maçta gol bulamayan ve sadece bir asist üreten Ronaldo, 2009'dan bu yana giydiği Real Madrid formasıyla La Liga'daki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Real Madrid'de 2010-2011 sezonunda da ligde çıktığı ilk üç maçta gol atamayan Ronaldo, buna karşın söz konusu dönemdeki 2 asistlik performansının da gerisinde kaldı.

EN VERİMLİSİ 2015-2016 SEZONU

Ronaldo, Real Madrid'de en verimli ilk üç haftalık lig performansını, 2015-2016 sezonunda geçirdi.

Söz konusu sezonun ilk iki haftasını boş geçen 32 yaşındaki Ronaldo, üçüncü hafta Espanyol'a karşı oynadığı maçta 5 gol, bir asistlik performans ortaya koydu.

Portekizli futbolcu, 2014-2015 sezonunda ise Cordoba ve Atletico Madrid'e birer, Deportivo La Coruna'ya ise 3 olmak üzere ilk üç haftada 5 gol kaydetti.

MESSİ'NİN ÇOK GERİSİNDE

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile futbol dünyasının en iyi iki isminden biri olarak gösterilen Ronaldo, bu sezon ligdeki gol krallığı yarışında rakibinin çok gerisinde kaldı.

Ronaldo'nun 3 maçta rakip fileleri havalandıramadığı La Liga'da, Messi çıktığı 7 karşılaşmada 11 gol attı.



