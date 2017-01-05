"Baba olmak istiyorum"

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, canlı yayında özel hayatıyla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Star TV'de ekranlara gelen 'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programına katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir dizi ameliyatla cinsiyet değiştiren 30 yaşındaki oyuncu, 4 aydır güzel bir hanımefendi ile birlikte olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldığını söyledi.

Daha önceki ilişkilerinde defalarca aldatıldığını itiraf eden Erkoçlar, "Onları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı. Rüzgar Erkoçlar, Seren Serengil'in 'Çocuk ister miydin?' sorusuna; 'Olacak tabi ki canım. 1 tane de olsa olsun. Ben kalabalık aileyi seviyorum.

Çocukluğum kalabalık ailemle geçti. Şimdi azaldı. 5 yıl sonra çocuk sahibi olmayı düşünüyorum.Bir şeyleri biraz daha yaşamalıyım. Hatta kız arkadaşımla birlikte yaşamalıyız. Ama kız arkadaşım daha erken istiyor. Ne zaman olacağı kısmet...'

