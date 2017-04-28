HABER KIBRIS

Babası Güney’e geçirdi, geri getirmedi!

28/04/2017

Babası Güney’e geçirdi, geri getirmedi!
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3 yaşındaki P. Ö. babası Ö. Ö. ve babaennesi P. Ö. tarafından annenin rızası dışında Güney Kıbrıs’a geçirildi. Anne P.Ö. kızının babası ve babaannesi tarafından Güney Kıbrıs’tan İngiltere kaçırıldığını iddia etti. Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre çocuğun Güney Kıbrıs’a geçişte herhangi bir kısıtlama emri olmadığını ve çocuğun yasal olarak Güney’e geçtiğini söyledi. Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre çocuğun velayetinin annede olduğu ve babanın görüş süresi dolmasına rağmen P. Ö. hala annesine götürülmedi.



TAGS: Özdal Özrüyalık
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