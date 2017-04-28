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Bacakları uzun göstermenin yolları

28/04/2017

Bacakları uzun göstermenin yolları
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Ünlü isimlerden bacakları uzun gösterme tüyoları...

  • Olivia Palermo'nun sıkça başvurduğu bir hile bacakları saran çizmeler ve mini etekler. Bacak boyunuzu daha uzun göstermek istiyorsanız ve bacaklarınız çok kalın değilse bu yönteme başvurabilirsiniz.

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    Derin yırtmaçlarla bacaklarınızı sütun gibi gösterebilirsiniz. Beyonce'un sıkça başvurduğu yöntemlerden birisi...

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    İspanyol paça pantolonlar 2016 bahar modasının gözdelerinden. Dar kesim bir ispanyol paça ile tam anlamıyla bir sihirbazlık yapabilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta ise ispanyol paçayı topuklu ayakkabı ile giymeniz gerektiği...

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    Nude tonlarında bir stiletto bacak boyunuzu daha uzun gösterecektir. Gigi Hadid bu yöntemi sıkça kullananlar arasında.

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    Kendal Jenner ise çizgilerin gücünden faydalanıyor. Çift renkli pantolonlarla bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz. Eğer kısa boyluysanız çizgili pantolonları topuklu ayakabıyla denemenizde fayda var...

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  • KAYNAK:HTHAYAT



TAGS: Bacak, Uzun bacak
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