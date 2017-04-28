Bacakları uzun göstermenin yolları
28/04/2017
Ünlü isimlerden bacakları uzun gösterme tüyoları...
-
Olivia Palermo'nun sıkça başvurduğu bir hile bacakları saran çizmeler ve mini etekler. Bacak boyunuzu daha uzun göstermek istiyorsanız ve bacaklarınız çok kalın değilse bu yönteme başvurabilirsiniz.
-
2
Derin yırtmaçlarla bacaklarınızı sütun gibi gösterebilirsiniz. Beyonce'un sıkça başvurduğu yöntemlerden birisi...
-
3
İspanyol paça pantolonlar 2016 bahar modasının gözdelerinden. Dar kesim bir ispanyol paça ile tam anlamıyla bir sihirbazlık yapabilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta ise ispanyol paçayı topuklu ayakkabı ile giymeniz gerektiği...
-
4
Nude tonlarında bir stiletto bacak boyunuzu daha uzun gösterecektir. Gigi Hadid bu yöntemi sıkça kullananlar arasında.
-
5
Kendal Jenner ise çizgilerin gücünden faydalanıyor. Çift renkli pantolonlarla bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz. Eğer kısa boyluysanız çizgili pantolonları topuklu ayakabıyla denemenizde fayda var...
-
6
-
KAYNAK:HTHAYAT