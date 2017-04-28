Bacakları uzun göstermenin yolları

Ünlü isimlerden bacakları uzun gösterme tüyoları...

Olivia Palermo'nun sıkça başvurduğu bir hile bacakları saran çizmeler ve mini etekler. Bacak boyunuzu daha uzun göstermek istiyorsanız ve bacaklarınız çok kalın değilse bu yönteme başvurabilirsiniz.

2 Derin yırtmaçlarla bacaklarınızı sütun gibi gösterebilirsiniz. Beyonce'un sıkça başvurduğu yöntemlerden birisi...

3 İspanyol paça pantolonlar 2016 bahar modasının gözdelerinden. Dar kesim bir ispanyol paça ile tam anlamıyla bir sihirbazlık yapabilirsiniz. Unutmamanız gereken nokta ise ispanyol paçayı topuklu ayakkabı ile giymeniz gerektiği...

4 Nude tonlarında bir stiletto bacak boyunuzu daha uzun gösterecektir. Gigi Hadid bu yöntemi sıkça kullananlar arasında.

5 Kendal Jenner ise çizgilerin gücünden faydalanıyor. Çift renkli pantolonlarla bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz. Eğer kısa boyluysanız çizgili pantolonları topuklu ayakabıyla denemenizde fayda var...