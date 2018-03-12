Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Kaan Koday

Gençler Birliği: Mehmet Kabasakal, Beren (Dk.84 Berk), Kadir, Emir, Sinan, Mehmet Aylanç (Dk.53 Hasan), Saddam, Tonbara, Sertan, İbrahim (Dk.72 Ahmet), Emeka

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Arif (Dk.90+1 Hürcan), Joseph, Felix, Lawal, İltaç (Dk.46 Berk), Fikri, Mete (Dk.75 Tahsin), Azat, Mustafa, Ahmet

Goller: Dk.82 Joseph, Dk.89 Ahmet (BÜY)

Kırmızı kart: Dk.74 Mustafa (BÜY)

K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında Baf Ülkü Yurdu deplasmanda Gençler Birliği’ni 2-0 mağlup etti. İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golleri 82’de Joseph ve 89. dakikada Ahmet kaydetti. 74. dakikada Baf’tan Mustafa ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Baf puanını 32’ye yükseltirken İskele ekibi 28 puanda kaldı.

Önemli anlar

Dk.13: Emeka’nın şutunda Mustafa topu çizgiden çıkardı.

Dk.30: Saddam’ın penaltı noktası üzerinden şutunda top yandan auta çıktı.

İlk devre golsüz eşitlikle geçildi.

Dk.59: Joseph ceza alanı içinde topu boş kaleye gönderemedi.

Dk.66: Mete’nin şutunda top çizgi üzerinde Emir’e çarparak oyun alanına geri geldi.

Dk.68: Ahmet’in şutunda Emir çizgi, üzerinden topu kafayla çıkardı.

Dk.71: Joseph’in şutunda bu kez Hasan topu çizgi üzerinden çıkardı.

Dk.73: Felix’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Mustafa vurdu ancak top yandan auta çıktı.

Dk.74: Baf’tan Mustafa ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.82: Berk’in sağdan ortasında Joseph kafayla topu ağlara gönderdi. (0-1).

Dk.89: Felix’in pasında Ahmet topu boş kaleye yollayarak skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşma 2-0 Baf Ülkü Yurdu galibiyetiyle sonuçlandı.