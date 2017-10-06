Baf Kooperatif Bankası’nda silahlı soygun!

Baf Kooperatif Bankası’nın bu sabah saat 08.00 sularında, kimliği belirsiz silahlı ve maskeli şahıslarca soyulduğu bildirildi.

Rum haber kaynaklarına göre, G3 tüfeği kullanan ve iki kişi olduğu düşünülen soyguncuların bankadan ne kadar para çaldığına dair henüz kesin bilgi yok. Soyguncular, parayı aldıktan sonra bir cipe binerek olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Soygun anında, bankada bir müşteri ile banka memurlarının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: voiceoftheisland.com