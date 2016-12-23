Baf moral arıyor

Süper Lig’de uzun süredir alınan kötü sonuçlarla alt sıralarda kalan Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu, yarın sahasında oynayacağı Değirmenlik maçını kazanarak moral bulmak istiyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ - Havadis

Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi takımlarından Baf Ülkü Yurdu yarın sahasında oynayacağı Değirmenlik maçı öncesinde son antrenmanı dün gerçekleştirdi.

Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Baf Ülkü Yurdu, yine istediği sonuçları alamayan ve alt sıralarda kalan bire bir rakibi konumundaki Değirmenlik’i mağlup etmek istiyor.

Bülent Aytaç: “Denk güçlerin maçı”

Baf Ülkü Yurdu Teknik Direktörü Bülent Aytaç, Değirmelik maçının zor geçeceğini söyleyerek denk takımların mücadelesi olacağını ifade etti. Centilmence bir maç olması dileğinde bulunan Bülent Aytaç şunları söyledi: “Çok önemli bir maç. Neredeyse 6 değil 9 puanlık maç. Kazanmamız gerek. Pozisyonunum zor. Alt sıradakilerle puan farkını açmamız gerek. Daha iyi konuma gelmek için mutlak galibiyet istiyoruz.”

“Moral aşılıyoruz”

Takımın son zamanlarda alınan mağlubiyetlerden dolayı moralsiz olduğuna değinen Bülent Aytaç, bu süreçte futbolculara moral aşıladıklarını belirterek son iki haftaya odaklandıklarını açıkladı. Aytaç şöyle devam etti: “Son iki haftada puanlar toplayarak devre arasına daha iyi bir konumda girmek istiyoruz. Takımdaki birlik ve beraberliği daha üst seviyelere taşımak için uğraşıyoruz. Moral ve motivasyon ile maçlardan puan toplarsak bir sonraki sürece daha moralli girmiş olcağız.”

“Transfer komitesini şimdiden kuruyoruz”

Devre arasında yapılması planlanan transferler için şimdiden komite kuracaklarını ifade eden Aytaç son olarak şunları söyledi: “Devre arasında iyi bir transfer politikası belirleyeceğiz. 3 yönetici ve benim de arasında olacağım bir komite olacak. Gerekli takviyeleri yapacağız. Sadece yabancı transferi düşünmüyoruz. Bu transferler yabancıların yanında yerli futbolculardan da olacak.”