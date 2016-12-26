Bafra'da dev tavşan!

Görenleri hayrete düşüren tavşan tam 6.5 kilo...

Detay Kıbrıs

Aslen Sazlıköylü olan Bafra sakini avcı Mehmet Erkan Livatyalı, Bafra tepesinde devasa boyutta ve kiloda bir tavşan vurdu.

6.5 kiloluk dev tavşanı görenler hayrete düştü.

“KKTC’de 5 kiloyu geçen tavşan yok” diyen Livatyalı, “bu, KKTC’deki en büyük tavşan” diyerek, adada ilk kez gördüğünü vurguladı.

Kendini çok iyi bir avcı olarak niteleyen Livatyalı gazetemiz Detay Kıbrıs'a konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“bu kadar büyük bir tavşan vuranını hiç görmedim. Adadaki en büyük tavşan bu. Tam 6.5 kilo. Herkes bilir, çok iyi bir avcıyım ve KKTC’de 5 kiloyu geçen bir tavşan yok.”

İşte o tavşan: