Bafra’dan Acı Haber

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

03.10.2017 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Bafra’da sakin Metin GÖNÜLTAŞ (E-70) aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ VE HAP) İTHAL VE TASARRUFU

03.10.2017 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Ercan Havaalanında, KKTC’ye giriş yapan A.C.D. (E-26)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sırt çantası içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet hap ile yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kırık hap parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

03.10.2017 tarihinde, 09:50-10:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da Ö.A.K.(E-23) ve G.H.S.(K-16)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

1. 02.10.2017 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, İskele – Gazimağusa Anayolu Salamis Otel çemberi yakınlarında, Z.İ.(E-17) ve F.D.(E-19) otostop çekerek bindikleri Tayyip DOKUYUCU’ya ait araç içerisinden adı edilene ait bir adet cep telefonunu çalmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 18-28.09.2017 tarihleri arasında, Girne’de Şht. Mustafa Ali Zihni Sokak üzerindeki İmmap Apartmanının zemin katındaki araç park yerine bulunan bir adet 24 BTU’luk klima ile Zeytinlik Apt-5 adresinin arka avlusunda bulunan bir adet bakır boiler çalınmıştr.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.P. (E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 04.10.2017 tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren “Kaşgar” isimli market içerisinden M.T.(E-22) tarafından bir şişe votkanın çalındığı tespit edilmiştir. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.