Baf’ta Ölümlü Kaza

32 yaşındaki Rus bisikletçi dün öğleden sonra Baf kazasında araba çarpması sonucu hayatını yitirdi.

Güney polisinin açıklamasına göre olay dün 11:30 civarında, Pelathousa köyü yakınlarında meydana geldi. 42 yaşında Baf’ta ikamet eden bir sürücü tarafından sürüldüğü belirtilen aracın çarptığı Rus bisikletinin turist olduğu ifade edilirken olay ile ilgili soruşturma ve araştıranın devam ettiği açıklandı

32 yaşındaki Rus bisikletçi dün öğleden sonra Baf kazasında araba çarpması sonucu hayatını yitirdi.

Güney polisinin açıklamasına göre olay dün 11:30 civarında, Pelathousa köyü yakınlarında meydana geldi. 42 yaşında Baf’ta ikamet eden bir sürücü tarafından sürüldüğü belirtilen aracın çarptığı Rus bisikletinin turist olduğu ifade edilirken olay ile ilgili soruşturma ve araştıranın devam ettiği açıklandı

Kaynak:YeniDüzen