Bağdadi hakkında kafaları karıştıran açıklama

IŞİD’in lideri Bağdadi’nin öldüğüne dair haberler geçtiğimiz hafta dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Farklı ülkelerin istihbarat birimleri tarafından doğrulanan bu iddia hakkında yeni bir sav öne sürüldü.

Kürt yönetiminden üst düzey bir yetkili bugün Ebubekir el Bağdadi’nin hayatta olduğunu öne sürdü. Lahur Talabani, “Bağdadi’nin %99 hayatta olduğuna eminim ve Suriye’nin Rakka kentinin güneyinde saklandığını tahmin ediyorum” dedi.

Reuters’a konuşan Talabani, IŞİD’in gelecekteki liderinin Iraklı diktatörü Saddam Hüseyin’in eski istihbarat yetkililerinden biri olacağını da sözlerine ekledi.