Bağımlılar, uyuşturucuyu devletten temin edecek

İran Meclisi Hukuk Komisyonu’ndan geçen tasarıyla, uyuşturucunun, madde bağımlılarına devlet eliyle dağıtılması amaçlanıyor.

İran Meclisi Hukuk Komisyonu’nun, uyuşturucu maddelerin devlet eliyle bağımlılara dağıtımını öngören tasarıyı onayladığı bildirildi.

İran medya kaynaklarının, İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi’ye dayandırdığı haberlere göre, devlet eliyle uyuşturucu dağıtımını amaçlayan tasarı komisyonda kabul edildi.

Nevruzi, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, tasarının, madde bağımlılarının kaçakçılarla bağlantılarını kesmeyi hedeflediğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, devletin, seyreltilmiş maddeyi uyuşturucu bağımlılarına sunacağını kaydeden Nevruzi, “Böylelikle, bu kişiler, uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmek yerine, resmi mecralardan ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, yavaş yavaş bu bağımlılıktan da kurtulabilirler” ifadesini kullandı.

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Uyuşturucuyla Mücadele Birim Başkanı Said Sıfatiyan da yaptığı açıklamada, devlet eliyle uyuşturucu dağıtım programının, tüm uyuşturucu maddelerini kapsamadığını söyledi.

“tamamen kaldırmayacak, azaltacak”

İran devrimi öncesinde de benzer bir uygulamanın var olduğuna değinen Sıfatiyan, “Bu tasarı, İran’daki bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak veya tüm bağımlıları kapsayacak bir uygulama değil. Bu uygulama, ülkedeki uyuşturucu madde bağımlısı sayısını azaltmayı hedefliyor” dedi.

İran Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı’nın resmi verilerine göre, ülkede 2 milyon 800 bin civarında uyuşturucu madde bağımlısı bulunuyor.