Bağımsızlık Yolu, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması istedi

Bağımsızlık Yolu, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması talebini yineledi.

Meclis önünde yapılan basın açıklamasında, konuya ilişkin Meclis’e sunulan yasa değişiklik önerisinin 17 aydır görüşülmediği belirtilerek eleştirilerde bulunuldu.

Bağımsızlık Yolu, özel sektörde sendikasız çalıştırılmayı yasaklayacak yasa değişiklik önerisiyle ilgili bir kez daha Meclisi önünde açıklama yaptı.

Melisa Koloz tarafından okunan açıklamada, ‘Asgari ücret, iş güvencesi, mesai saatleri, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımları gibi konularda yetersizlik ve denetimsizlik olduğu savunuldu.

Örgütlenme ve iş güvencesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, 2 Mayıs 2016 tarihinde Meclis’e getirilen sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması hakkındaki yasa önerisinin 17 aydır bekletildiği savunularak ve 17 ayda 9 işçinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce işçinin yaralandığı belirtildi.

Meclisin yaz tatili yapması eleştirilen açıklamada,önerininyasalaşması ve daha insanca bir yaşamimkanı sunacak örgütlülüğün önünü açılmasının istendiği ifade edildi.