Bağlarbaşı (Malya) Şehitleri Anıtı’nın açılışı yapıldı
10 Mart 1964’te Bağlarbaşı köyünde şehit düşenler düzenlenen törenle anıldı.
10/03/2018
Törende Bağlarbaşı şehitleri anıtının açılışı da yapıldı.
Bağlarbaşı yani eski adıyla Malya şehitleri düzenlenen törenle anıldı.
Tören çelenklerin anıta sunulması ile başladı.
Arından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “bu anıt gençlere gelecekte ışık tutacaktır. Şehitlerin hatırasını canlandıracaktır” dedi.
Kıbrıs Türkünün zor günlerden geçtiğini hatırlatan Töre, çocuklara bırakılacak en büyük mirasın KKTC olduğunu söyledi.
Töre, “şehitleri yaşatmak için yapmamız gereken KKTC’ye sahip çıkmaktır” dedi.
Köy muhtarı Tamer Tayanç da, şehitliğin yapılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.
Törende Altan Caner ise o yıllarda Malya köyünde yaşanan çatışmaları anlattı.
Aydınköy İlkokulu öğrencilerinin şiir okuduğu törende şehitlik anıtının açılışı da yapıldı.