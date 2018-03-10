Bağlıköy’de yarın Eko Gün var

Köy meydanında yer alacak etkinlik, saat 10.00’da başlayıp 18.00’e kadar sürecek.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlikte, konukların da katılımıyla geleneksel köy düğünü canlandırılacak, çocuklara yönelik eğlenceli programlar yer alacak…

Rehber eşliğinde yapılacak doğa yürüyüşü ise saat 11.15’te etkinlik alanından başlayacak. Yürüyüşe katılacaklar, Bağlıköy’ü ve çevresindeki manzarayı izleme olanağını elde edecekler.

Halk Dansları ekiplerinin de gösteri sunacağı etkinlikte ayrıca Grup Baria ve, Müzik Yolcuları konser verecek.

Etkinlikte ayrıca Cittaslow ünvanlı belediyeler Lefke, Mehmetçik ve Yeniboğaziçi Belediyelerinin katılımıyla Cittaslow tanıtılacak, el emeği ürünler sergilenecek.