Bağzıbağlı: Sosyal Sigortalar emekli maaşlarını ödeyemez durumda

Sigortalar'ın emekli maaşlarını bile ödeyemez durumda olduğunu savunan ekonomist Bağzıbağlı, “Sigortaların yerel bankadan aldığı ve milyonlarca liralık borç ve gereksiz yere ödenen milyonlarca liralık komisyon bedeli var. 6 aylık zarar 7.4 TL'dir " dedi.

YeniBakış/Eniz Orakcıoğlu

Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyesi ekonomist Kemal Bağzıbağlı şahsi sosyal medya hesabından Sosyal Sigortalar hakkında verilere dayalı bir paylaşımda bulundu. Bağzıbağlı yaptığı paylaşımda, 2017 yılı ocak ayından itibaren sosyal sigorta maaşlarının ödenebilmesi için yapılan borçlanmalara, milyonlarca liralık mevcut borcun vadesinin uzatılmasına dair detaylı veriler sundu. Ocak ayından haziran sonuna kadar olan sürede Bakanlar Kurulu kararlarına dayanarak hesaplama yapan ekonomist Kemal Bağzıbağlı, altı aylık sürede, gerek yeni borçlanmalar, gerekse mevcut borcun vadesinin sadece bir ay uzatılmasından kaynaklanan komisyon bedelinin 2.5 milyon TL olduğunu belirtti. Komisyon bedeline ek olarak 6 aylık faiz bedeli olan 4,885,416 TL’yi de hesaplayan Bağzıbağlı, Sosyal Sigortaların maaş ödeyebilmek için 6 ayda 7.4 milyon TL zarara girdiğini vurguladı. Bağzıbağlı sosyal medya paylaşımı üzerinden yola çıkarak Yeni Bakış’a konuştu.

“SİGORTALAR MAAŞ ÖDEYEMEZ DURUMA GETİRİLDİ”

Yıllardır kötü yönetilen Sosyal Sigortalar emekli maaşlarını bile ödeyemez duruma getirildiğini savunan Bağzıbağlı, “Sosyal Sigortaların 7 yerel bankadan aldığı ve yıllardır vadesi sadece 1 ay uzatılan milyonlarca liralık borç ve dolayısıyla gereksiz yere ödenen milyonlarca liralık komisyon bedeli söz konusudur. Sadece 6 aylık kısa bir sürede 7.4 milyon TL’lik zarardan bahsediyorsak, yıllardır milyonlarca liralık kamu kaynaklarını, çalışanların gelecek garantisini israf etmeden başka bir şey değildir ve kabul edilemez. Apaçık ortada olan tüm bu gerçeklere rağmen, ilgili bakan her şey yolundaymış, ortada borç kalmamış, maaşlar borçlanılmadan ödeniyormuş, aylık vade uzatmalar sonlandırılmış gibi gösterip halkı resmen kandırıyor. Dairenin içinde bulunduğu görmek için Bakanlar Kurulu kararlarına bakmak yeterlidir. İlgili Bakanın borçlanma yok dediği dönemde H(K-I)1552-2017 ve H(K-I)1553-2017 sayılı ve 29 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarında sırasıyla Yakın Doğu Bank’tan 50 milyon TL, Vakıflar Bankası’ndan da 30 milyon TL’lik yapılandırma adı altında yeni borçlanma yapılmıştır.”

“HÜKÜMET ÇALIŞMALARI YOK SAYMAKTADIR”

Bağzıbağlı, “Halkın Partisi olarak Mayıs 2016’da kapsamlı bir açıklama yaparak sigortalara dair bazı çözüm önerilerimizi paylaştık. Bu çözüm önerilerinin bazıları Sosyal Sigorta prim oranlarının düşürülmesi, primlerin mevcut düzendekinin aksine asgari ücret üzerinden değil gerçek maaş üzerinden yatırılmasını sağlama, denetimleri artırılması ve dolayısıyla haksız rekabetin önlenmesi, tek tip bordro sistemine geçilmesi, teknolojik yöntemlerden ve özellikle e-devlet sisteminden yararlanarak işverene kolay prim ödeme imkanları yaratılması, ve ayrıca devlete olan güvenin artırılması ile vergi psikolojinin geliştirilmesi vardır. Bugün ülkemizde sosyal sigortalar üzerine yazılmış doktora tezleri, yayınlanmış makaleler mevcutken yetkililer tüm bu çalışmaları yok saymakta, sorunu içinden çıkılmaz bir hale sokmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Halkın Partisi olarak göreve geldiğimiz zaman, hazırlıklarını bugünden yapmakta olduğumuz kapsamlı çözüm yöntemlerimizi ivedilikle uygulamaya koyacak ve tüm halkımızın emekliliğini tehdit eden bu sorunu ortadan kaldıracağız. Bunu yapabilmek için gerekli olan bilgi, donanım ve siyasi iradeye sahibiz” dedi.

“ARTIK HALKI KANDIRAMAYACAKLAR”

Kemal Bağzıbağlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yılbaşından beridir defalarca sosyal sigorta maaşlarının ‘borçlanmaya gidilmeden’ ödendiğini iddia ediyor. Aynı süre içindeki Bakanlar Kurulu kararlarına baktığımız zaman, gördüğümüz tablo ise hiç de öyle değil!

Özetle, yılın başından Haziran ayı sonuna kadar:

- Yılın başında yapılan borçlanmalardan;

- Milyonlarca liralık borcun vadesinin sadece bir ay uzatılmasından;

- Mayıs ayında Yakın Doğu Bank'tan yapılan 50 milyon TL'lik borçlanmadan;

- Yine Mayıs ayında Vakıflar Bankasından yapılan 30 milyon TL'lik borçlanmadan;

kaynaklanan toplam faiz ve komisyon tutarı 7,375,417 TL'dir.

Bu 7.4 milyon TL'lik maliyetin 2.5 milyon TL'sinin, vade uzatma ve borçlanmalardan kaynaklanan komisyon bedeli olduğuna dikkat edilmelidir.

Rakamlardan da belli olduğu üzere, ilgili Bakan:

- Sosyal sigorta maaşlarını ödemek için iddia ettiğinin aksine borçlanıldığından;

- Borçlanılmayan aylarda bile milyonlarca liralık borcun vadesini sadece bir ay uzatarak yüz binlerce liralık komisyon bedeli ödendiğinden; ve

- En önemlisi, artık halkı kandıramayacaklarından habersiz görünüyor.”