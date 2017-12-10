Bağzıbağlı’dan ilk muhafazakar koleksiyon

RAŞİT BAĞZIBAĞLI’DAN DUBAİ ÇIKARMASI:

Dubai’de düzenlenen moda haftası, dünyaca ünlü tesettürlü top model Halime Aden’in açılış gösterisiyle başladı. Aden, ülkemizi Türkiye’de ve dünyada başarıyla temsil eden ünlü Kıbrıslı tasarımcı Raşit Bağzıbağlı’nın ilk muhafazakar koleksiyonundan bir parçayı podyumda sergiledi

Dünyanın muhafazakar moda alanında önde gelen tasarımcıları bir araya getiren Dubai Moda Haftası önceki gün başladı.

Dubai Burj Park’ta düzenlenen moda haftası, dünyaca ünlü tesettürlü top model Halime Aden’in açılış gösterisiyle başladı.

Aden, ülkemizi Türkiye’de ve dünyada başarıyla temsil eden ünlü Kıbrıslı tasarımcı Raşit Bağzıbağlı’nın ilk muhafazakar koleksiyonundan bir parçayı podyumda sergiledi.

Raşit Bağzıbağlı’nın koleksiyonu etkinliğe katılan konuklar tarafından oldukça beğenildi.

Açık havada düzenlenen defilede yağmur yağışı modelleri ve konukları zor durumda bıraktı. Modeller yağmur’a rağmen defileye devam ederken konuklarda uzun bir süre yerlerinden ayrılmayarak defileyi izledi.

Etkinliğin ikinci gününde ünlü model Tülin Şahin, kapanış gösterisini Selma Sarı’nın koleksiyonundan swarovski taşlarla süslü beyaz bir abiyeyle yaptı.

Dubai Burj Park’ta düzenlenen moda haftasının ana sponsorluğunu ise , “Modanisa.com” üstlendi.

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinin de moda severlerle buluştuğu etkinlikte, sosyal medya fenomeni Leena Asad katılımcıların sorularını yanıtladı.