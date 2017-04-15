Bahar nezlesinden korunmanın 6 kuralı

Bahar aylarıyla birlikte artış gösteren, bahar veya saman nezlesi olarak da bilinen bahar alerjisi daha çok çocukları etkiliyor. Baharın keyfini çıkarmayı ingelleyen bu durumdan çayır polenleri ve çimen gibi ilkbaharda ortaya çıkan bitkisel ürünler sorumlu.

Basit nezle 7-10 günde iyileşirken, bahar nezlesinin alerjenle temas süresi boyunca devam ettiğini kaydeden KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, bahar nezlesinin sık şikayetleri arasında, burun tıkanıklığı, sık hapşırık ve burun kaşıntısı ile birlikte, göz yaşarması ve şeffaf burun akıntısının bulunduğunu söyledi.



Şikayetlere tat ve koku bozukluğu, astım ve nefes darlığının da eşlik edebildiğini dile getiren uzman doktor, geniz eti ve bademciğe, bahar nezlesi eklenince tablonun ağırlaşabildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:



“Geniz eti çocuklarda, horlama ile birlikte uyku apnesine de neden olabiliyor. Çocuklarda uyku apnesi, hiperaktivite, dikkat eksikliği, sosyal uyumsuzluk ve geceleri altına kaçırma gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebiliyor. Beraberinde, sık bademcik iltihaplanması veya iri bademcik bulunması ile bahar nezlesi durumlarında tablo daha da ilerliyor. Erişkin uyku apnelerinde ise, gün içinde yorgunluk ve uykusuzluk şikayetleri gerçekleşiyor.”



BAHAR NEZLESİNDE, İIŞİTME KAYIPLARI ARTABİLİYOR



Polen alerjisi olan çocuklarda, burun ve geniz tıkanıklığına bağlı östaki tüpü de tıkanarak, kulakta sıvı birikimlerine ve işitme kayıplarına neden olabildiğini aktaran Dr. Ulusoy, bu durumda gelişen tablo hakkında ise şunları söyledi:



“Bu biriken sıvı, yapışkan kıvamında olup, orta kulakta çökme sonucunda ileri de kulak zarında delinme ve kalıcı işitme kayıpları yapabiliyor. Bu durumda, genellikle alerjinin tedavisi, sakız çiğneme ve basit egzersizler gerçekleşiyor. İlkbaharda eğer işitme kaybı çok hızlı ilerlemiyorsa, mümkünse kulak zarına tüp takmak tercih edilmez. Bunun nedeni, ılıman ve sıcak havalarda üst solunum yolları direncinin düşmesine bağlı orta kulak sıvı birikimleri genellikle iyileşme eğiliminde olduklarının yanında, yazın denize girip kulağına su kaçırma riskinden dolayıdır. Fakat bazen kulakta, ısrarlı bir şekilde sıvı birikimi oluyor ve egzersizle birlikte ilaç tedavisiyle işitme kaybı düzelmiyorsa, kulak zarına tüp takmak gerekli olabilmektedir.”

BAHAR ALERJİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?



Tedavide öncelikle burun spreyleri, şurup veya hapların yeterli olabildiğini belirten Ulusoy, “Bunun bir alternatifi de, artık ülkemizde de ticari olarak satılabilen polen aşısı haplarıdır. Bunları henüz SGK kurumları ödemiyor ve 3-5 yıl süreyle kullanmak gerekiyor, ama uzun dönemde polene karşı bağışık kalmak için elimizdeki tek seçenektir” diye konuştu.



BAHAR NEZLESİNDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT



Bahar aylarında sıkça karşılaşılan alerji problemlerine karşı alınması gereken önlem hakkında Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları açıkladı:



1-Polen zamanında dış ortamda, özellikle çim, çayır ve kavak ağacı gibi doğal ortamlardan uzak durmaya çalışın.

2-Mecburen bu ortamlara gidecekseniz, gözlük ve maske kullanın.

3-Her akşam duş alın.

4-Tüm kıyafetlerinizi günlük değiştirin. Kıyafetlerinizi, yatak odanızda çıkarmayın.

5-Bu dönemde, evinizin ve arabanızın camlarını kapalı tutun.

6-Hem arabada, hem de ev ve iş ortamlarınızda, polen filtreli klimalar kullanın