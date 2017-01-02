Bahreyn'de hapishane basıldı, mahkumlar serbest kaldı

Bahreyn'de bir hapishaneye baskın düzenleyen silahlı kişiler, "terör suçlarından" hüküm giyen mahkumları serbest bıraktı.

Baskında bir polis memuru öldü.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrasında "Jaw" adlı hapishanenin çevresinde güvenlik çemberi oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, kaç mahkumun firar ettiği bilgisine yer verilmedi.

Bu hapishanede, Şii mahkumların tutulduğu belirtiliyor.

Bahreyn'de, çoğunluktaki Şiiler 2011'de kendilerine karşı ayrımcılık yapıldığını söyleyerek Sünni yönetime karşı ayaklanmıştı.

Manama'daki İnci Meydanı'nı işgal eden prostocular daha fazla demokrasi talebinde bulunmuştu.

Gösteriler, Sünnilerin hakimiyetindeki Körfez ülkelerinden gelen askerlerin yardımıyla bastırılmıştı.

En az 30 göstericinin ve beş polis memurunun öldüğü protestolardan sonra en az üç bin kişi gözaltına alındı. Birçok kişi, askeri mahkemelerde uzun hapis cezalarına çarptırıldı.



