‘Bak Başka’ oyunu Çatalköy’de sahnelendi

Çatalköy’de bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Beşparmaklar Tiyatro Festivali Bostancı’da faaliyet gösteren Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin “Bak Başka” isimli iki perdelik komedi oyunuyla devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve “Engelleri aşalım” projesi kapsamında Osman Bulun’un yazıp yönettiği oyun izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Tiyatro Festivali, 23 Mart Cuma günü MASK Tiyatrosu’nun “Artist Pakize” oyunuyla devam edecek.