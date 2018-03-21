Bakan Besim: Laboratuvar yangını için yargıya gideceğiz

SAĞLIK Bakanı Filiz Besim, Ada TV’de konuştu: Yanan Devlet Laboratuvarı için 21 milyonluk sigorta yapılmış.

Sigortadan henüz para alamadık. Devlet ciddiyetine yakışmayacak işler yapılmış. Konuyla ilgili dosyayı hazırladık yargıya gideceğiz' dedi.

ERÇİN ŞAHMARAN'IN YAZISI ŞÖYLE:

KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim, ADA TV de program konuğumdu.



Programın bir özetini bugün sizlerle buluşturuyorum.



'Sağlığa ayrılan bütçe, geçen yıla oranla daha fazla. Sağlık için insanların maaşlarından kesinti yapılıyor. Bu yıl 290 milyon kesinti yapıldı. Bu paradan sağlığa aktarılan ise sadece 17 bin TL. Bu para başka bir yere aktarılıyor. 2018 yılı için bu kesinti 320 milyon öngörülüyor. Sağlığın bütçesi ise 423 milyon.



Yani sağlık kendi kaynağını yaratıyor. Bu para sağlığın fakat başka kesimlerden sağlığın bütçesine aktarmalar yapılıyor. Maaşlardan sağlık adına yapılan kesinti emekli ödemelerine gidiyormuş.



Göreve geldiğimde Lefkoşa da yeni hastahane ile ilgili bir proje bulamadım. Sadece sözde konuşulan, yer ayrılan bir proje. Lefkoşa da yeni bir hastaneye ihtiyaç elbette var. Güzelyurt hastanesinin ilk etabı bitti. Bu hastane için de kaynak yok ama bulacağız.



Cengiz Topel Hastanesi de görevine mutlaka devam edecek. Bu hastaneyi kapatmak gibi bir düşünce yok. Hükümet gerçekten iyi şeyler yapmak ve başarmak için istekli ve azimli. Bu hükümette olmaktan mutluyum, on numara bir Bakanlar kurulu var.



Çalışan, doktor, hemşire konularında ciddi eksiklikler var. Tamamlamaya çalışacağız. DR. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde çalışan eksikliğini özel sektör çalışanları ile doldurmaya çalışıyoruz. Bu çalışanları durdurmak gibi bir düşüncemiz yok.





Çok yasa var ve insanlar bu yasalara uymuyor. Sigara yasağı ile ilgili denetimlere başladık. Yasa ile ilgili değişiklik yapıyoruz ve cezaları artıracağız. Trafikte kırmızı ışıkta durmak gerektiğini bildiğimiz gibi kapalı alanlarda sigara içilmeyeceğini de bileceğiz.





Hastanelerde randevu sistemi mutlaka oturmalı. Bu amaçla 1 nisan dan itibaren poliklinik hizmeti sat 14.30 kadar sürecek. Bu sistem zamanla oturacak ve düzene girecek. Zaman olarak biraz sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bütçe den dolayı ilaç alımında biraz sıkıntı yaşadık yakın zamanda eksik ilaçlar tamamlanacak.



Hastanelerimiz çok yoğun. Özellikle acil servisler. Bizim sağlık sistemimiz daha az nüfusa göre planlandı, bugünkü nüfusa göre yetmek imkansız. Sağlık personeli özverili bir şekilde en iyisini yapmaya çalışıyor. Başarmak zorundayız.



Sağlıkta çok kara delik var. Bunlar milli servet. Tonlarca tarihi geçmiş atıl durumda ilaç var. Bunları ne yapacağız. Nasıl ve nerde imha edeceğiz. Sevkler de ciddi sorun. Sevkler için bu yıl 45 milyon ayrıldı, bunun önüne geçmek gerek. Devlet Laboratuvarı için tam bir ciddiyetsizlik yapıldı.



21 milyonluk sigorta yapılmış. Sigorta başka söylüyor, diğer taraf başka söylüyor. Biz sigortadan henüz para alamadık. Bu 21 milyon alınsa labaratuvarı yeniden yapmak için önemli bir kaynak bulmuş olacağız. Devlet ciddiyetine yakışmayacak işler yapılmış. Konuyla ilgili dosyayı hazırladık yargıya gideceğiz. Bunların hepsi kaybedilen milli servettir.



Devlet gece kulüpleri konusunda başını kuma gömmekten vaz geçmeli. Ya yasallaştırılacak, ya da kapatılacak. Başka yol yok. Daha fazla görmezden gelinmemeli. Bu konuyla yüzleşerek, bir çözüm üretilmeli.'