Bakan İtiraf Etti: Neden Vatandaş Yaptığımızı Bilmiyoruz

Özersay: “Bakanlar Neyin Altına İmza Attıklarını Bile Bilmiyorlar”

Ülkeye turist vizesiyle giren ve Başbakan Özgürgün’ün tanıdığı olduğu için kıyak çekilerek hemen vatandaş yapılan şahısla ilgili olarak Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu bir itirafta bulundu. Sucuoğlu “Bakanlar Kurulu olarak bu şahsa neden vatandaşlık verdiğimizi, bunun gerekçesini bilmiyorum ve bulamadım” şeklindeki itirafı gazeteci Mustafa Alkan’a yaptı. Dün akşam Genç Tv’de yayınlanan canlı yayın sırasında konuyu kamuoyu ile paylaşan Alkan, bunun daha önce canlı yayında verilen bir söz üzerine Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nun kendisine kamuoyu ile paylaşılmak üzere bu açıklamayı yaptığını söyledi.

Özersay: Bakanlar Neyin Altına İmza Attıklarını Bile Bilmiyorlar

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı’nın bu itirafını bugün gündeme taşıyarak “Bakanlar altına imza attıkları kararların ne olduğunu, hukuka uygun olup olmadığını bilmiyorlar. Bu, devletin ne hale getirildiğini göstermesi bakımından çok önemlidir. Belli ki Bakanlar kurulu kararlarının altına imza atan bakanlar, neyi imzaladıklarını dahi çoğu kez bilmiyorlar! Haberdar değiller!” dedi. Özersay program sırasında konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ayrıca “Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ve devletin imkanlarını kendi yandaş veya yakınlarına yahut tanıdıklarına kullandırtarak kıyak çeken bir Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinden bu ülkenin bir an önce kurtarılması gerekir. Halkın tüm bu olup bitenlerin farkındadır”.

“Bu Kişinin Vatandaşlığı Derhal İptal Edilmelidir”

HP Lideri Özersay “herhangi bir gerekçeye dayanmadığı gibi artık herkesin Başbakan’ın tanıdığı olduğu için yasa dışı şekilde vatandaş yapıldığını bildiği ve Bakan’ın bu itirafıyla da gün gibi ortaya çıkan bu vatandaşlık iptal edilmelidir, hem de hemen. Eğer bu hükümet bunu yapmazsa Halkın Partisi olarak açtığımız idari dava sonucunda bize göre olacak olan budur çünkü ortada açık bir hukuksuzluk vardır. Mahkeme yakında bu konuda ilerleyecek ve hep birlikte bu konuda haklı olduğumuzu göreceğiz. Biz Halkın Partisi olarak hükümetin hukuksuzluklarına ve kıyaklarına hükümet olmayı beklemeden bugünden hesap soruyor ve karşı çıkıyoruz. Bu duruşumuz hem muhalefette hem de hükümette aynı olacak, bundan da kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

İşte Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay’ın sossyal medyada bu konuda yaptığı paylaşım:

“Ülkeye turist vizesi ile giren ve Başbakan'ın tanıdığı olduğu için kıyak çekilerek hemen vatandaş yapılan şahısla ilgili olarak Sağlık Bakanı Sucuoğlu "araştırdım ama Bakanlar Kurulu olarak bu şahsı neden vatandaş yaptığımızı bulamadım, gerekçesini bulamadım " diyor. Kime diyor? sevgili Mustafa Alkan'a diyor ve o da bunu canlı yayında açıklıyor.