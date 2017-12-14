Bakan Kutlu Evren: Vicdanımız rahat

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bakanlıktaki görev süresinin ilk 4 ayının atamalarla geçtiğini belirterek “ne yaptıysak 1 yıl içerisinde yaptık” dedi.

Evren, geriye dönüp baktığında oldukça başarılı bir İçişleri Bakanlığı dönemi geçirdiklerini bu başarıda bakanlıktaki çalışma arkadaşlarının da büyük katkısı bulunduğunu söyledi.

Kutlu Evren, süreçte Merkezi Cezaevi’nde bir takım iyileştirmeler yaptıklarını ve yeni cezaevinin inşaatına başlandığını kaydetti.

Birçok yasa ve tüzüğün bir buçuk yıllık süreçte yürürlüğe girdiğini birçoğunun da meclise sevk edildiğini kaydeden Evren, Merkezi Mevzuat Dairesi’nden görüş beklenen yasa ve tüzükler de olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak oldukça yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Kutlu Evren, bir yandan sorunların çözümü için çalışırken bir taraftan da projeler ürettiklerini ve çalışmalarını yaptıklarını anlattı.

“SOSYAL KONUT PROJESİ HAZIR”:

Evren: Bazı siyasi partilerin seçim propagandası olan Sosyal Konut Projesi’nin ön çalışmalarını biz çoktan tamamlandık. Proje ile ilgili TOKİ ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Maliye ile çalışmalarımız oldu, ön çalışmaları bitirdik. Finansman bacağında takıldık

“CEZAEVİ İNŞAATI EVAM EDİYOR”:

Evren: Yıllardır gündemden düşmeyen yeni cezaevinin temellerini attık, Türkiye’de bile örneği olmayan modern bir cezaevi inşa ediliyor. Mevcut cezaevinde de iyileştirmeler yaptık. 400 bin TL harcadık, su tesisatı sistemini, tuvalet, lavabo ve duşları yeniledik. Güneş enerji panelleri kurduk

“VATANDAŞLIK ELŞEŞTİRİLERİ HAKSIZ”:

Evren: Vatandaşlık konusunda eleştiriler haksız. Kesinlikle torpil yapılmadı. Yurttaşlıkta yelpazeyi 12 yıldan 11 yıla çektik. 18 yaş aile bütünlüğünü sağlamak veya 40 günü bir süre aşmış insanlar için de bakanlar kurulu yöntemini deneyerek yaklaşık bin 500 vatandaş yaptık.

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