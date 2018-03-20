Bakan Şahali’den üreticilere çağrı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, üreticilere ivedi olarak sano, silaj yapılmasına başlanması çağrısında bulundu.

Şahali açıklamasında, hayvan varlığı ve doğru besleme yöntemleri için ülkenin daha fazla (Sano, Silaj) kaba yem ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bakan Şahali, hava sıcaklığının daha da artmadan kuru ziraat alanlarında üretilen ürünlerin ivedi olarak sano, silaj yapılmasına başlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Şahali açıklamasında, Sano, Silaj, Hasıllık ve Yemlik Baklagil üretimi yapan ve arazilerini bu çerçevede değerlendirmek isteyen üreticilerin, Genel Tarım Sigortası Fonu çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde ekili arazinin ortasından ve/veya kenarlarından en az 1 m biçilmemiş alanı emare olarak bırakması gerektiğini, de belirtti.