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Bakan Saner Kadın Cinayetleri Konusunda Açıklama Yaptı

20/04/2017

Bakan Saner Kadın Cinayetleri Konusunda Açıklama Yaptı
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Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 19 Nisan’da Mağusa’da ve bugün Haspolat’ta  işlenen ve kamuoyu gündemini sarsan kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla BRT’ye yaptığı açıklamayı gönderen Saner, yaşanan her iki olaydan derin üzüntü duyduğunu  dile getirdi. Olayın bir biri ardına işlenen iki cinayet olduğunu vurgulayan Bakan Saner, konuyla ilgili geniş kapsamlı polis soruşturmasının da devam ettiğini söyledi.

Bakanlık olarak bu veya benzeri olayların  takibinde  olduklarını ifade eden Bakan Saner,  konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelir gelmez, ilk icraatlarının kadına yönelik şiddete karşı daha etkin ve bilimsel mücadele verebilmek amacıyla “Ulusal Eylem Planı”nın hazırlanması için harekete geçmek olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve zaruri önlemlerin alınması için toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini dile getirebileceği  bir  çalıştay organize ettiklerini kaydeden Bakan Saner, "Ben yaptım oldu" zihniyeti yerine üniversitelerin ve  tüm sivil toplum örgütlerinin  görüşlerine başvurduklarını söyledi.

Yaşanan üzücü iki ölüm üzerinden politika yapmanın doğru olmadığına vurgu yapan Saner, Mağusa’da cinayete kurban giden Burcu Okumuş’un  öğrenci izni, Haspolat’ta meydana gelen  cinayete kurban giden Gamze Pehlivan’ın  ise ülkede turist  olarak bulunduklarını ifade etti. Saner, her iki olay ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ya da 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı’na herhangi bir ihbar ya da başvuru yapılmadığını açıkladı.

Bakanlığın yaşanan üzücü olaylardan sonra Polis Genel Müdürlüğü ile  istişare içinde olduğunu belirten Bakan Saner, kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet gören kadınların rehabilitasyonu kadar erkeklerin  de rehabilitayonunun ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitilmesinin  önceliğine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tek başına kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmasının mümkün olmadığının altını çizen Saner, "Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele etmek istiyorsak, Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu nedenledir ki  tüm  sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerimizin temsilcilerinin katılımıyla ilk kez bir çalıştay düzenledik. Kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı sonuç bildirgesi çalışmaları tamamlanıyor. Hazırlanan bildirge ile oluşturulacak ulusal eylem planı neticesinde, ülkemizde sığınma evi mi  şiddet önleme merkezi mi kurulacağı kararı ortaya çıkacak. Çıkacak karar ne olursa olsun Bakanlığımız  gereken tüm alt yapı çalışmalarını tamamlamış ,  durumun aciliyeti 2016 yılında Bakanlığımız tarafından  tespit edilip  2017 yılı bütçesinde kaynak ayrılmıştır" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Çalıştay’ın Sonuç Bildirgesi’nin tamamlanmasıyla, Bakanlığın  kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Eylem Planı’nı uygulamaya koyacağını da sözlerine ekledi.



TAGS: Bakan Saner
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